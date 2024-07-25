В Госдуме захотели изобразить на деньгах освобожденные города и героев СВО

По мнению депутата Яны Лантратовой, важно, чтобы эти деньги выпускались не ограниченной памятной серией, а широко использовались всеми жителями страны

25 июля 2024, 11:20, ИА Амител

Монеты / Источник фото: unsplash.com

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила главе ЦБ Эльвире Набиуллиной нанести на обновленные российские банкноты и монеты изображения освобожденных городов и погибших героев СВО, пишет ТАСС.

На купюрах депутат предлагает изобразить Соледар (50 рублей), Артемовск (100 рублей), Работино (200 рублей), Луганск (500 рублей), Донецк (1000 рублей), Авдеевку (2000 рублей) и Мариуполь (5000 рублей).

На аверсе монет номиналом один и два рубля также можно нарисовать военную технику, а на пяти- и десятирублевках – портреты погибших героев СВО: Владимира Жоги, Олега Шипицина, Адама Хамхоева и других.

При этом важно, чтобы деньги были не "памятными", а широко используемыми всеми жителями страны. Только в таком случае это поможет увековечить память о погибших и воспитать российскую молодежь, считает Лантратова.