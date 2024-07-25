В Госдуме захотели изобразить на деньгах освобожденные города и героев СВО
По мнению депутата Яны Лантратовой, важно, чтобы эти деньги выпускались не ограниченной памятной серией, а широко использовались всеми жителями страны
25 июля 2024, 11:20, ИА Амител
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила главе ЦБ Эльвире Набиуллиной нанести на обновленные российские банкноты и монеты изображения освобожденных городов и погибших героев СВО, пишет ТАСС.
На купюрах депутат предлагает изобразить Соледар (50 рублей), Артемовск (100 рублей), Работино (200 рублей), Луганск (500 рублей), Донецк (1000 рублей), Авдеевку (2000 рублей) и Мариуполь (5000 рублей).
На аверсе монет номиналом один и два рубля также можно нарисовать военную технику, а на пяти- и десятирублевках – портреты погибших героев СВО: Владимира Жоги, Олега Шипицина, Адама Хамхоева и других.
При этом важно, чтобы деньги были не "памятными", а широко используемыми всеми жителями страны. Только в таком случае это поможет увековечить память о погибших и воспитать российскую молодежь, считает Лантратова.
11:37:50 25-07-2024
отличная идея, поддерживаю!
11:45:27 25-07-2024
В первую очередь надо изображать депутатов этой госдуры и их дурацкие инициативы. В общественных сортирах.
11:59:48 25-07-2024
Жора (11:45:27 25-07-2024) В первую очередь надо изображать депутатов этой госдуры и их... И ведь за этих клоунов кто-то голосовал.
11:45:41 25-07-2024
Пусть на кредитных карточках рисуют.
11:48:45 25-07-2024
Наличкой уже мало кто пользуется
11:55:26 25-07-2024
Надо Вену, Альпы и Дунай рисовать. Их же раньше освободили. Ну, и Берлин, конечно.
12:19:34 25-07-2024
RUSSKIY (11:55:26 25-07-2024) Надо Вену, Альпы и Дунай рисовать. Их же раньше освободили. ... И Париж до кучи)
12:20:39 25-07-2024
А потом кто-нибудь за что-нибудь оскорбится, и все будут переделывать. Денег же в стране море.
12:24:33 25-07-2024
Ну в принципе. Но лучше наверное после Победы
18:10:37 25-07-2024
Гость (12:24:33 25-07-2024) Ну в принципе. Но лучше наверное после Победы... Когда наши солдаты будут мыть сапоги в Атлантическом океане на берегах Португалии.
14:26:04 25-07-2024
Вы деньги национальные для начала изобразите в стране, а то впору просто баксы перепечатывать...