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В Госдуме захотели изобразить на деньгах освобожденные города и героев СВО

По мнению депутата Яны Лантратовой, важно, чтобы эти деньги выпускались не ограниченной памятной серией, а широко использовались всеми жителями страны

25 июля 2024, 11:20, ИА Амител

Монеты / Источник фото: unsplash.com
Монеты / Источник фото: unsplash.com

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила главе ЦБ Эльвире Набиуллиной нанести на обновленные российские банкноты и монеты изображения освобожденных городов и погибших героев СВО, пишет ТАСС.

На купюрах депутат предлагает изобразить Соледар (50 рублей), Артемовск (100 рублей), Работино (200 рублей), Луганск (500 рублей), Донецк (1000 рублей), Авдеевку (2000 рублей) и Мариуполь (5000 рублей).

На аверсе монет номиналом один и два рубля также можно нарисовать военную технику, а на пяти- и десятирублевках – портреты погибших героев СВО: Владимира Жоги, Олега Шипицина, Адама Хамхоева и других.

При этом важно, чтобы деньги были не "памятными", а широко используемыми всеми жителями страны. Только в таком случае это поможет увековечить память о погибших и воспитать российскую молодежь, считает Лантратова.

депутаты деньги

Комментарии 11

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горожанка

11:37:50 25-07-2024

отличная идея, поддерживаю!

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Жора

11:45:27 25-07-2024

В первую очередь надо изображать депутатов этой госдуры и их дурацкие инициативы. В общественных сортирах.

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Гость

11:59:48 25-07-2024

Жора (11:45:27 25-07-2024) В первую очередь надо изображать депутатов этой госдуры и их... И ведь за этих клоунов кто-то голосовал.

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Гость

11:45:41 25-07-2024

Пусть на кредитных карточках рисуют.

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Макс

11:48:45 25-07-2024

Наличкой уже мало кто пользуется

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RUSSKIY

11:55:26 25-07-2024

Надо Вену, Альпы и Дунай рисовать. Их же раньше освободили. Ну, и Берлин, конечно.

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Гость

12:19:34 25-07-2024

RUSSKIY (11:55:26 25-07-2024) Надо Вену, Альпы и Дунай рисовать. Их же раньше освободили. ... И Париж до кучи)

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Гость

12:20:39 25-07-2024

А потом кто-нибудь за что-нибудь оскорбится, и все будут переделывать. Денег же в стране море.

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Гость

12:24:33 25-07-2024

Ну в принципе. Но лучше наверное после Победы

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Гость

18:10:37 25-07-2024

Гость (12:24:33 25-07-2024) Ну в принципе. Но лучше наверное после Победы... Когда наши солдаты будут мыть сапоги в Атлантическом океане на берегах Португалии.

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Дюша

14:26:04 25-07-2024

Вы деньги национальные для начала изобразите в стране, а то впору просто баксы перепечатывать...

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