Жители Алтая сдали монеты на сумму более 425 тысяч рублей

Люди принесли на обмен более 84 тысяч монет

06 июня 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KLTJJ

Деньги. Монеты. Рубли / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

С 20 мая по 2 июня 2024 года в Алтайском крае и Республике Алтай проходила Всероссийская акция "Монетная неделя". За две недели жители региона бесплатно обменивали в Россельхозбанке монеты из семейных копилок на банкноты либо банк зачислял деньги на счет или вклад.

"С каждым годом население все активнее принимает участие в акции. В сравнении с прошлым годом количество клиентов увеличилось в три раза, а сумма сданной мелочи – в пять раз. За время акции жители края и республики обменяли 84 тыс. монет на сумму более 425 тысяч рублей", – рассказала об итогах "Монетной недели" начальник отдела кассовых операций Алтайского филиала РСХБ Наталья Перепелица.

Абсолютный рекорд поставил житель города Бийска. Мужчина принес в офис Россельхозбанка монеты на сумму 267 167 рублей, добавила Наталья Перепелица.

В сбережениях клиентов РСХБ больше всего оказалось монет номиналом 10 рублей – почти 40% от общего объема. Далее идут по убыванию монеты номиналом 5 рублей, 10, 5 и 1 копейка, которые уже не чеканятся монетным двором. Самыми активными участниками акции стали женщины от 35 лет и старше – 62% от общего числа.

Напомним, всероссийская акция "Монетная неделя" проходит ежегодно. Ее организатором является Банк России. Цель акции – вернуть в оборот скопившуюся у населения мелочь, тем самым сокращая траты Центробанка на чеканку новых монет.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

Реклама