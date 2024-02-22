В Госдуме захотели запретить иноагентам пользоваться соцсетями
Пока речь не идет о разработке законопроекта, сказал Андрей Альшевских
22 февраля 2024, 07:35, ИА Амител
В Госдуме обсуждается идея запрета иноагентам пользоваться соцсетями, заявил РИА Новости депутат Андрей Альшевских. По его словам, пока речь не идет о разработке законопроекта, но необходимость в этом есть.
Парламентарий при этом учитывает, что многие иноагенты сейчас живут за границей и соблюдать российское законодательство они не станут. И в таком случае, по его словам, нужно просчитывать "более суровое наказание" при нарушении закона.
Альшевских при этом напомнил, что статус иноагента – это не "клеймо на всю жизнь", и при устранении нарушений его снимают.
На прошлой неделе реестр иноагентов пополнил основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков*. Согласно объяснению Минюста, бизнесмен выступал против СВО, распространял фейки о российской политике и участвовал в создании материалов иноагентов.
* Признан в РФ иностранным агентом
07:53:40 22-02-2024
Ваще отключите интернет. ХоумВидео говорилкам-трибцнным только оставьте. А то у них с указом Путина о рождаемости всё плохо.
07:56:53 22-02-2024
запрет иноагентам пользоваться соцсетями-------- хотелось бы услышать каким образом они это сделают? заставят всех региться в соцсетях через госуслуги? интересно за какие заслуги таких клоунов в госдуру набирают...
08:59:58 22-02-2024
Гость (07:56:53 22-02-2024) запрет иноагентам пользоваться соцсетями-------- хотелось бы... Привык гадить инкогнито? Под собственным именем боишься ?
09:23:07 22-02-2024
Гость (08:59:58 22-02-2024) Привык гадить инкогнито? Под собственным именем боишься ?... зачем мне гадить в любом месте кроме туалета? я в отличии от тебя не гажу в интернетах. да и ты, как я посмотрю, аж данные паспорта указал представляясь.
09:37:22 22-02-2024
Васисуалий я (09:23:07 22-02-2024) зачем мне гадить в любом месте кроме туалета? я в отличии от... Готов регистрироваться через госуслуги ?
09:39:52 22-02-2024
Гость (09:37:22 22-02-2024) Готов регистрироваться через госуслуги ?... зачем? меня нет в соцсетях. и менять я это не планирую. а ты наверно вконтактыш из Б22 который постоянно жалуется на все?
09:57:00 22-02-2024
Гость (09:39:52 22-02-2024) зачем? меня нет в соцсетях. и менять я это не планирую. а ты... Комментировать на этом сайте под своим именем готов (с регистрацией через госуслуги) ?
10:03:12 22-02-2024
Гость (09:57:00 22-02-2024) Комментировать на этом сайте под своим именем готов (с регис... легко. а ты?
10:21:51 22-02-2024
Гость (10:03:12 22-02-2024) легко. а ты?... Да тоже легко
09:02:09 22-02-2024
Гость (07:56:53 22-02-2024) запрет иноагентам пользоваться соцсетями-------- хотелось бы... Мне другое интересно - где депутат видел российские соцсети? Ну кроме ВК разве что. Одноглазники? А иноагенты точно-точно спят и видят, как бы там зарегистрироваться? Ну и да, будет как с Медведевым - ка-ак Рутрекер работает, я же его запретил!
08:52:45 22-02-2024
А где критерии иноагентов описаны? Где сертифицируют?
10:11:41 22-02-2024
Олег (08:52:45 22-02-2024) А где критерии иноагентов описаны? Где сертифицируют?... Читайте нормативную литературу. Все критерии есть.
15:22:16 22-02-2024
Гость (10:11:41 22-02-2024) Читайте нормативную литературу. Все критерии есть....
Сейчас за правду присуждают Этот статус
09:34:05 24-02-2024
Гость (15:22:16 22-02-2024)
Сейчас за правду присуждают Этот статус ... За кривду
09:11:24 22-02-2024
Главное воздух сотряснуть.
10:16:08 22-02-2024
Это совсем очевидная глупость. Нереализуемая и бесполезная. Это называется ИБД. Имитация бурной деятельности. Не все депутаты парламента проявляют интеллектуальные способности. Вот тема с запретом размещать юрлицам с российской регистрацией рекламу в иноагентских СМИ и блогах/каналах, действенная. Тем самым лишают иноагентов российских заработков. Ну а эта тема, повторюсь, очевидная глупость.
10:28:30 22-02-2024
Проснулись, потянулись,.. захотели.
13:10:41 23-02-2024
Гость (10:28:30 22-02-2024) Проснулись, потянулись,.. захотели. .За продвижение и принятие законов капает неплохая денежка.
00:47:29 23-02-2024
По другому, как дурачки, нельзя их назвать. История слова тоже забавная.