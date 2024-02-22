В Госдуме захотели запретить иноагентам пользоваться соцсетями

Пока речь не идет о разработке законопроекта, сказал Андрей Альшевских

22 февраля 2024, 07:35, ИА Амител

Государственная Дума / Фото: официальный сайт ГД / duma.gov.ru

В Госдуме обсуждается идея запрета иноагентам пользоваться соцсетями, заявил РИА Новости депутат Андрей Альшевских. По его словам, пока речь не идет о разработке законопроекта, но необходимость в этом есть.

Парламентарий при этом учитывает, что многие иноагенты сейчас живут за границей и соблюдать российское законодательство они не станут. И в таком случае, по его словам, нужно просчитывать "более суровое наказание" при нарушении закона.

Альшевских при этом напомнил, что статус иноагента – это не "клеймо на всю жизнь", и при устранении нарушений его снимают.

На прошлой неделе реестр иноагентов пополнил основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков*. Согласно объяснению Минюста, бизнесмен выступал против СВО, распространял фейки о российской политике и участвовал в создании материалов иноагентов.

* Признан в РФ иностранным агентом