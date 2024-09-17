В Госдуме захотели защитить пользователей онлайн-подписок от лишних списаний

Депутаты рассмотрят законопроект, который в обязательном порядке обяжет включать в договор о цифровых подписках некоторые положения

17 сентября 2024, 08:30, ИА Амител

Смартфон в руках / Фото: unsplash.com

На этой неделе в Госдуме рассмотрят законопроект о защите пользователей цифровых подписок, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Предлагается в обязательном порядке включать в договор об онлайн-подписках данные о сроках действия, размере и периодах платежей и порядке отказа от услуг. Сам договор будет действовать только до последнего дня оплаченного периода.

Эти меры позволят сделать платные услуги онлайн-сервисов более прозрачными и избежать лишних списаний со счетов россиян, пользующихся такими подписками.