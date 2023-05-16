В Госдуме заверили, что призванные на сборы резервисты не попадут в зону СВО

Депутат Картаполов подчеркнул, что СВО и военные сборы — не связанные между собой вещи

16 мая 2023, 16:34, ИА Амител

Фото: amic.ru

Призванных на военные сборы резервистов не будут отправлять в зону проведения специальной военной операции на Украине. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он подчеркнул, что СВО и военные сборы – не связанные между собой вещи. Они проводятся ежегодно. Резервисты, по словам Картаполова, "придут, отзанимаются положенное время и вернутся в семьи, на свои рабочие места".

Напомним, что президент Владимир Путин в среду, 10 мая, подписал указ о призыве на военные сборы. Согласно документу, на сборы в ВС РФ, войска Национальной гвардии, органы государственной охраны и ФСБ, как и обычно, отправятся запасники. Кто именно подлежит призыву на военные сборы в 2023 году и что будет, если на них не явиться, – в материале amic.ru.