По закону "О воинской обязанности и военной службе", на военные сборы призывают граждан, находящихся в запасе, и резервистов (тех, кто после службы в армии заключил с Минобороны контракт о зачислении в мобилизационный резерв).

Запас включает в себя военнослужащих, прошедших срочную службу, тех, кто проходил альтернативную службу, а также был освобождён от армии по достижении 27 лет или по другим причинам. Кроме того, он формируется из выпускников военных образовательных учреждений и женщин с военно-учётной специальностью (к примеру, медработников).