Военные сборы 2023: как они будут проходить и кого призывают?
Рассказываем, кому необходимо явиться на военные сборы в этом году
11 мая 2023, 10:20, Анастасия Бичакова
Президент Владимир Путин в среду, 10 мая, подписал указ о призыве на военные сборы.
Согласно документу, на сборы в ВС РФ, войска Национальной гвардии, органы государственной охраны и ФСБ, как и обычно, отправятся запасники. Кто именно подлежит призыву на военные сборы в 2023 году и что будет, если на них не явиться, – в материале amic.ru.
Правда ли, что военные сборы проводят ежегодно?
Кого призывают на военные сборы?
По закону "О воинской обязанности и военной службе", на военные сборы призывают граждан, находящихся в запасе, и резервистов (тех, кто после службы в армии заключил с Минобороны контракт о зачислении в мобилизационный резерв).
Запас включает в себя военнослужащих, прошедших срочную службу, тех, кто проходил альтернативную службу, а также был освобождён от армии по достижении 27 лет или по другим причинам. Кроме того, он формируется из выпускников военных образовательных учреждений и женщин с военно-учётной специальностью (к примеру, медработников).
Как проходят военные сборы?
Сборы резервистов бывают учебные и проверочные (это проверка боевой готовности). Они могут длиться не более двух месяцев.
"Общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, за исключением граждан, пребывающих в резерве, не может превышать 12 месяцев", – сказано в законе "О воинской обязанности и военной службе".
До какого возраста на военные сборы могут призывать военнообязанных запаса?
Это зависит от категории, к которой относится военнообязанный запаса, и разряда, к которому он причислен внутри этой категории. Призывать на военные сборы могут:
- рядовых и сержантов – до 35 лет;
- младших офицеров – до 50 лет;
- старших офицеров – до 55 лет;
- высший офицерский состав (маршалов, адмиралов и генералов) – до 70 лет.
"Женщины автоматически получают третью категорию. Те из них, у кого есть офицерское звание, остаются в запасе до 50 лет, остальные – до 45", – добавляет "Парламентская газета".
Как часто запасников могут призывать на военные сборы?
Что будет, если не явиться на военные сборы?
А кто полностью освобождён от военных сборов?
От военных сборов освобождены те, кого на период мобилизации забронировали организации. В частности, это сотрудники Росгвардии и МЧС, работники системообразующих предприятий, педагоги, а также студенты-очники и заочники, работающие над дипломом или проходящие промежуточную аттестацию.
Помимо этого, на военные сборы не призывают многодетных матерей и отцов, сенаторов и тех, у кого есть непогашенная судимость.
11:12:32 11-05-2023
Интересно, а что будет с рабочими местами и кредитами таких призывников?
12:21:23 11-05-2023
Ольга (11:12:32 11-05-2023) Интересно, а что будет с рабочими местами и кредитами таких ... Средний заработок должен сохраняться. Только государство его платит или работодатель? Если работодатель частник это интересно
12:23:24 11-05-2023
Нашел. Организация обязана выплатить сотруднику средний заработок за дни, приходящиеся на время его отсутствия на работе в период военных сборов. Работодатель частник наверное попробует уволить его до сборов
17:35:34 11-05-2023
Гость (12:23:24 11-05-2023) Нашел. Организация обязана выплатить сотруднику средний зара... Да, особенно с учетом того что многие работают за серую зарплату и официалка там минимальная, то они ее и получат.
12:43:00 11-05-2023
Гость (12:23:24 11-05-2023) Нашел. Организация обязана выплатить сотруднику средний зара... Эта выплата потом компенсируется государством.
20:01:05 11-05-2023
Сборы для поддержания навыков по ВУС необходимы, но главное всеобуч всех мужчин от 17 до 70 лет постоянный и три раза в неделю по шесть часов после работы.
00:28:19 12-05-2023
Рекомендую государству взять кредит в банке и купить у работодателей необходимое количество душ. Всех посмотреть можно. Время можно продлить.
00:32:17 12-05-2023
12 членов Совета Федерации осуждены за последние 10 лет. От убийств и изнасилований до стрельбы и воровства». Плюс еще 4 сенатора в розыске. Итого, с учетом 170 мест в Совфеде, каждый десятый сенатор – уголовник. Лучшие люди России! Сенаторов сразу в Вагнер, без сборов
17:19:08 16-05-2023
Если после службы переехал жить в другую страну и имеющим внж, так же могут вытащить или проще получить гражданство той страны в которой планируешь остаться жить ?