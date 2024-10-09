В Госдуме заявили, что брачный договор противоречит традиционным ценностям

По словам депутата, россиянкам "больно" их подписывать

09 октября 2024, 17:03, ИА Амител

Договор / Фото: pxhere.com/ru/photo/910947

Заключение брачного договора противоречит российским традиционным ценностям, заявила депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по защите семьи Татьяна Буцкая в интервью "Говорит Москва".

По словам депутата, тем женщинам, которые все же решились на заключение брачного договора, было больно его подписывать.

"Такого у нас не было никогда, и это совершенно не про наши традиционные ценности", – подчеркнула Буцкая.

Она также отметила, что подобные действия могут привести к временному характеру брака.