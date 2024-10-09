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В Госдуме заявили, что брачный договор противоречит традиционным ценностям

По словам депутата, россиянкам "больно" их подписывать

09 октября 2024, 17:03, ИА Амител

Договор / Фото: pxhere.com/ru/photo/910947
Договор / Фото: pxhere.com/ru/photo/910947

Заключение брачного договора противоречит российским традиционным ценностям, заявила депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по защите семьи Татьяна Буцкая в интервью "Говорит Москва".

По словам депутата, тем женщинам, которые все же решились на заключение брачного договора, было больно его подписывать.

"Такого у нас не было никогда, и это совершенно не про наши традиционные ценности", – подчеркнула Буцкая.

Она также отметила, что подобные действия могут привести к временному характеру брака.

"Получается, мы настраиваем пару на то, что их брак временный", – добавила депутат.

Госдума

Комментарии 9

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Гость

17:28:12 09-10-2024

Вот идиотка! Мой муж три раза подумает прежде чем со мной развестись))

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Гость

18:10:42 09-10-2024

Гость (17:28:12 09-10-2024) Вот идиотка! Мой муж три раза подумает прежде чем со мной ра...
Он уже 33 раза пожалел, что на тебе женился!

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Гость

18:44:41 09-10-2024

Гость (17:28:12 09-10-2024) Вот идиотка! Мой муж три раза подумает прежде чем со мной ра... В рабстве?

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Гость

19:21:35 09-10-2024

Мало, что ли, браков, заключённых из корыстных соображений? Страховка от таких казусов в форме досвадебного договора предотвратит негативные последствия скороспелого решения!

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Гость

19:36:00 09-10-2024

Традиционные ценности? Водка, медведь, балалайка?

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Гость

20:02:57 09-10-2024

Брак как форма взаимоотношений давно себя изжил. Только в России цепляются за этот оплот совка.

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гость

21:30:00 09-10-2024

А кто-нибудь считал, сколько мужчин "страдает" при подписании брачного договора? Женщин - предпринимателей и женщин материально благополучных становится больше, чем мужчин неудачников. Женщины берут этих мужчин замуж и сохраняют свое рабочее и личное время в случае развода. Какие традиционные ценности, когда женщина вынуждена работать за себя и за мужа, чтобы сохранить ребенку отца. Вот и все традиции.

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Гость

22:18:15 09-10-2024

А брак и есть дело временное. Ее подружка Львова-Белова-Когельман-Малофеева не даст соврать.

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Гость

09:48:36 10-10-2024

Если люди между собой договорится не смогут, то никакой контракт не поможет.

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