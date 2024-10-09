Вице-спикер Госдумы призвал Роскомнадзор отменить блокировку Discord

По словам политика, заменить сервис по функционалу не способен ни один отечественный продукт

09 октября 2024, 12:56, ИА Амител

Владислав Даванков / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков собирается призвать Роскомнадзор пересмотреть решение о блокировке Discord в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сервисом в РФ пользуются от 25 до 40 млн человек. Discord, по словам вице-спикера, полезен для студентов, преподавателей и репетиторов в онлайн-школах. Заменить его по функционалу не может ни "Яндекс.Телемост", ни "VK Мессенджер", ни другой отечественный продукт.

"Такими темпами в стране скоро не останется соцсетей и сервисов, доступных без VPN. Видимо, предприимчивые продавцы техники будут устанавливать анонимайзеры на телефон еще перед продажей – как обязательное приложение. Уже сейчас на встречах со студентами 95% из них признаются, что используют VPN", – добавил Даванков.

Сейчас он готовит обращение к руководству Роскомнадзора с призывом пересмотреть решение. По мнению депутата, с "интернетом нужно уметь работать", а не запрещать все подряд.

"Без конкуренции у нас никогда не появится своих аналогов, а мы станем страной победившего VPN", – заключил Даванков.

Напомним, что масштабные перебои в работе Discord в России начались днем 8 октября. Позднее Роскомнадзор подтвердил блокировку мессенджера. В ведомстве заявили, что решение принято в связи с нарушением требований российских законов, выполнение которых необходимо для предотвращения использования сервиса в террористических и экстремистских целях.