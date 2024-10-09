Вице-спикер Госдумы призвал Роскомнадзор отменить блокировку Discord
По словам политика, заменить сервис по функционалу не способен ни один отечественный продукт
09 октября 2024, 12:56, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков собирается призвать Роскомнадзор пересмотреть решение о блокировке Discord в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сервисом в РФ пользуются от 25 до 40 млн человек. Discord, по словам вице-спикера, полезен для студентов, преподавателей и репетиторов в онлайн-школах. Заменить его по функционалу не может ни "Яндекс.Телемост", ни "VK Мессенджер", ни другой отечественный продукт.
"Такими темпами в стране скоро не останется соцсетей и сервисов, доступных без VPN. Видимо, предприимчивые продавцы техники будут устанавливать анонимайзеры на телефон еще перед продажей – как обязательное приложение. Уже сейчас на встречах со студентами 95% из них признаются, что используют VPN", – добавил Даванков.
Сейчас он готовит обращение к руководству Роскомнадзора с призывом пересмотреть решение. По мнению депутата, с "интернетом нужно уметь работать", а не запрещать все подряд.
"Без конкуренции у нас никогда не появится своих аналогов, а мы станем страной победившего VPN", – заключил Даванков.
Напомним, что масштабные перебои в работе Discord в России начались днем 8 октября. Позднее Роскомнадзор подтвердил блокировку мессенджера. В ведомстве заявили, что решение принято в связи с нарушением требований российских законов, выполнение которых необходимо для предотвращения использования сервиса в террористических и экстремистских целях.
14:06:52 09-10-2024
В террористических и экстремистских целях можно использовать и табуретку...Что теперь будем стоя жить? Работать надо точечно, а не из пушки картечью...Если в комнадзоре не умеют, так может сменить персонал?
14:39:11 09-10-2024
ну заблокировали то по закону. неужели он предлагает супротив закона идти?
00:02:53 16-10-2024
гость (14:39:11 09-10-2024) ну заблокировали то по закону. неужели он предлагает супроти... что же ВК с незаконными материалами не закроют? Ах да - отечетсвенное. И пофиг на то, что и там нелегалку без проблем можно найти
15:13:44 09-10-2024
По статистике самое большое количество убийств в мире совершается обычными кухонными ножами. Давайте тогда ножи тоже запретим по той же логике.