В России до 1 февраля могут доиндексировать пенсии
Дополнительное повышение может быть связано с разницей между инфляцией и уже произведенной индексацией
18 января 2025, 08:33, ИА Амител
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Правительство РФ до 1 февраля может решить о доиндексации страховых пенсий с учетом инфляции за 2024 год на 2,22%.
Об этом РИА Новости сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
По ее словам, инфляция в РФ в минувшем году составила 9,52%, а страховые пенсии с 2025 года будут проиндексированы на 7,3%. Ожидается, что дополнительное повышение связано с разницей между инфляцией и уже произведенной индексацией.
"Таким образом, показатель составит 2,22%", – отметила парламентарий.
09:54:14 18-01-2025
Да ну.... Не дождетесь..
11:28:24 18-01-2025
Информационный вал о доиндексации страховых пенсий, как из рога изобилия, и везде разные проценты.
Бедный калькулятор, весь красный от стыда.
15:01:58 18-01-2025
А после будут индексировать цены, и индексирование пенсий смоется в унитазе.
15:24:40 18-01-2025
Дима (15:01:58 18-01-2025) А после будут индексировать цены, и индексирование пенсий см... Даже если пенсии не индексировать, цены все равно сами проиндексируются и непроиндексированные пенсии окажутся в унитазе еще быстрей
17:07:23 18-01-2025
Дима (15:01:58 18-01-2025) А после будут индексировать цены, и индексирование пенсий см...
Дима! А каr Вы догадались, что так будет?
19:20:23 18-01-2025
При большевиках не было такой систематической "щедрости": пенсии из года в год "по-барски" не индексировались и, как "на дрожжах", не росли! Вместе с тем и цены кузнечиками не прыгали, сохраняя немыслимую при буржуях стабильность...
У народа не худо бы спросить на референдуме: кусает ли он локти, позарясь треть века назад на капиталистический "рай", и не рад ли был бы развернуть оглобли обратно?
21:18:06 18-01-2025
Гость (19:20:23 18-01-2025) При большевиках не было такой систематической "щедрости": пе... Обратного хода нет и народ не при чём..
17:09:03 19-01-2025
Гость (19:20:23 18-01-2025) При большевиках не было такой систематической "щедрости": пе... Ну вот и спроси у меня. И я, больше 30 лет проживший в СССР, скажу, что не хочу обратно в те времена. Выборов никаких не было даже официально - в бюллетенях одна-единственная кандидатура. Все решения принимались в райкомах-парткомах, и сказать что-то публично можно было только после утверждения там. То есть никакой человек ничего не значил абсолютно. Зарплаты крошечные, ибо основная масса денег от продажи ресурсов шли в военный бюджет. Границы закрыты, и разрешение о любой зарубежной поездке, даже в Болгарию, получалось тоже в райкоме КПСС. В магазинах пустые полки, никаких нужных товаров нет. Еда, одежда, обувь, посуда - всё в дефиците. А то, что есть, качества ужасного. Мать честная, да обычные джинсы пошить не могли. Я уж не говорю, что стройматериалы купить было невозможно, крохотный домик 2*3 на даче не из чего было сколотить. Всё для жизни приходилось где-то "доставать". И, как вишенка на торте, продукты по талонам, словно война идёт. Впрочем, она действительно где-нибудь да шла.
17:31:11 19-01-2025
Гость (17:09:03 19-01-2025) Ну вот и спроси у меня. И я, больше 30 лет проживший в СССР,... Все в кучу собрали... А особенно ваша "вишенка" про талоны.
19:20:57 19-01-2025
Гость (17:09:03 19-01-2025) Ну вот и спроси у меня. И я, больше 30 лет проживший в СССР,... Почему же буржуи боятся провести всенародный референдум по вопросу: в восторге плебс от "позитива", навязанного ему "реформаторами", или предпочёл бы социалистический "негатив"? Не потому ли, что публично выраженное мнение большинства грозит официальной констатацией факта взаимоисключения интересов правящей "элиты" и помыкаемого ею "быдла", якобы "добровольно" (из мазохистских побуждений, что ли?) терпящего и продолжающего взваливать себе на загривок ярмо угнетателей?
20:21:14 19-01-2025
Гость (17:09:03 19-01-2025) Ну вот и спроси у меня. И я, больше 30 лет проживший в СССР,... Вы прямо про сегодняшнюю жизнь пишете, надо же!)))
11:00:22 20-01-2025
Гость (17:09:03 19-01-2025) Ну вот и спроси у меня. И я, больше 30 лет проживший в СССР,... А сейчас зарплаты не крошочные? А конкретно ты,автор, можешь позволить купить себе все что лежит на полке в магазине на свою пенсию? Сомневаюсь
17:49:51 19-01-2025
Гость (19:20:23 18-01-2025) При большевиках не было такой систематической "щедрости": пе... я всегда была против рая, даже капиталистического.
и сейчас не задумываясь бы вернулась в СССР.
вот считайте двоих уже спросили)