Дополнительное повышение может быть связано с разницей между инфляцией и уже произведенной индексацией

18 января 2025, 08:33, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Правительство РФ до 1 февраля может решить о доиндексации страховых пенсий с учетом инфляции за 2024 год на 2,22%.

Об этом РИА Новости сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По ее словам, инфляция в РФ в минувшем году составила 9,52%, а страховые пенсии с 2025 года будут проиндексированы на 7,3%. Ожидается, что дополнительное повышение связано с разницей между инфляцией и уже произведенной индексацией.