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В Госдуме заявили, что дефицит специалистов в ВПК приблизился к 400 тысячам человек

Депутат Морозов заявил, что текущая ситуация характеризуется избытком гуманитариев и нехваткой инженерных специальностей

27 ноября 2024, 20:15, ИА Амител

Патроны / Фото: Unsplash.com / Jay Rembert
Патроны / Фото: Unsplash.com / Jay Rembert

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов сообщил на "правительственном часе" о недостаточной кадровой укомплектованности предприятий в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). Как сообщает "Интерфакс", по некоторым оценкам, нехватка сотрудников в ближайшее время составит уже 400 тысяч человек.

"Данностью является избыток гуманитариев и дефицит инженерных специальностей, возникший в последние десятилетия. Этот факт особенно чувствителен для предприятий ВПК", – сказал он.

В ходе мероприятия глава Минтруда Антон Котяков также подтвердил дефицит кадров на рынке труда. По его словам, на данный момент в России не хватает 2,4 млн человек. Ситуацию усложняет долгосрочный демографический тренд.

кадровый дефицит

Комментарии 9

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Гость

21:05:01 27-11-2024

Депутат Морозов в силу почтенного возраста наверное забыл, что сидит в Госдуме с 1994 года, и всё происходящее есть прямое следствие его законотворческой деятельности.

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Гость

21:58:23 27-11-2024

Гость (21:05:01 27-11-2024) Депутат Морозов в силу почтенного возраста наверное забыл, ч... Депутат Мороз рядовой депутат, если бы пошел против, то не досидел бы до конца двадцать четвертого года, а кушать хочется.

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Гость

06:50:07 28-11-2024

Гость (21:58:23 27-11-2024) Депутат Мороз рядовой депутат, если бы пошел против, то не д... Кусок по перек горла не встал ?

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Гость

00:28:54 28-11-2024

Гуманитариев говорите избыток?
Ну ну.
А где специалисты со знанием китайского и корейского языка. Их очень не хватает и с каждым днем все больше и больше не будет хватать.

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Гость

06:00:31 28-11-2024

Переобучайте риелторов. Помимо этого, после заморозки стройки, многие потянутся искать новые рабочие места. Или Морозов намекает, что нужно мигрантов завозить? В любом случае, прокуратуре стоит проверить его на получение на лапу от заинтересованных лиц.

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Гость

07:53:04 28-11-2024

Гость (06:00:31 28-11-2024) Переобучайте риелторов. Помимо этого, после заморозки стройк... Интернет , как забор. Кто хочет, тот и пишет. Жаль , что ума у некоторых не хватает на понимание элементарных вещей. Но делиться своим ГЕНИАЛЬНЫМ предложением же очень хочется!!! Что значит "переобучайте риэлторов"? Насильно? В политехе многолетний недобор на инженерные специальности. Вы предлагаете собрать всех риэлторов в газель и насильно увезти в Политех? Пусть учатся на инженеров, а иначе что? Воду отключим?
"В любом случае, прокуратуре стоит проверить его на получение на лапу от заинтересованных лиц." Ну это вообще гениально! От кого именно он получил на лапу? От мигранта с высшим техническим образованием, который страшно хотел работать в сфере ВПК?

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Гость

12:45:15 28-11-2024

Гость (07:53:04 28-11-2024) Интернет , как забор. Кто хочет, тот и пишет. Жаль , что ума... Можно узнать, где в Политехе недобор? Второе - рынок продаж недвижки сейчас полетит в пятую точку, освободятся люди. Им нужна работа. В интересах государства направить их в нужные специальности. Рынок труда давно должен быть управляемым процессом. Так что, дорогой офис-менеджер, будь любезна один кофе без сахара.

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Гость

09:08:18 28-11-2024

Наверное потому что они ушли защищать. Или убежали, чтобы не пойти

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Гость

11:47:05 28-11-2024

Работаю на оборонном предприятии. Действительно наблюдантмя дефицит кадров. Причем и рабочих специальностей и итр

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