В Госдуме заявили, что дефицит специалистов в ВПК приблизился к 400 тысячам человек
Депутат Морозов заявил, что текущая ситуация характеризуется избытком гуманитариев и нехваткой инженерных специальностей
27 ноября 2024, 20:15, ИА Амител
Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов сообщил на "правительственном часе" о недостаточной кадровой укомплектованности предприятий в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). Как сообщает "Интерфакс", по некоторым оценкам, нехватка сотрудников в ближайшее время составит уже 400 тысяч человек.
"Данностью является избыток гуманитариев и дефицит инженерных специальностей, возникший в последние десятилетия. Этот факт особенно чувствителен для предприятий ВПК", – сказал он.
В ходе мероприятия глава Минтруда Антон Котяков также подтвердил дефицит кадров на рынке труда. По его словам, на данный момент в России не хватает 2,4 млн человек. Ситуацию усложняет долгосрочный демографический тренд.
21:05:01 27-11-2024
Депутат Морозов в силу почтенного возраста наверное забыл, что сидит в Госдуме с 1994 года, и всё происходящее есть прямое следствие его законотворческой деятельности.
21:58:23 27-11-2024
Гость (21:05:01 27-11-2024) Депутат Морозов в силу почтенного возраста наверное забыл, ч... Депутат Мороз рядовой депутат, если бы пошел против, то не досидел бы до конца двадцать четвертого года, а кушать хочется.
06:50:07 28-11-2024
Гость (21:58:23 27-11-2024) Депутат Мороз рядовой депутат, если бы пошел против, то не д... Кусок по перек горла не встал ?
00:28:54 28-11-2024
Гуманитариев говорите избыток?
Ну ну.
А где специалисты со знанием китайского и корейского языка. Их очень не хватает и с каждым днем все больше и больше не будет хватать.
06:00:31 28-11-2024
Переобучайте риелторов. Помимо этого, после заморозки стройки, многие потянутся искать новые рабочие места. Или Морозов намекает, что нужно мигрантов завозить? В любом случае, прокуратуре стоит проверить его на получение на лапу от заинтересованных лиц.
07:53:04 28-11-2024
Гость (06:00:31 28-11-2024) Переобучайте риелторов. Помимо этого, после заморозки стройк... Интернет , как забор. Кто хочет, тот и пишет. Жаль , что ума у некоторых не хватает на понимание элементарных вещей. Но делиться своим ГЕНИАЛЬНЫМ предложением же очень хочется!!! Что значит "переобучайте риэлторов"? Насильно? В политехе многолетний недобор на инженерные специальности. Вы предлагаете собрать всех риэлторов в газель и насильно увезти в Политех? Пусть учатся на инженеров, а иначе что? Воду отключим?
"В любом случае, прокуратуре стоит проверить его на получение на лапу от заинтересованных лиц." Ну это вообще гениально! От кого именно он получил на лапу? От мигранта с высшим техническим образованием, который страшно хотел работать в сфере ВПК?
12:45:15 28-11-2024
Гость (07:53:04 28-11-2024) Интернет , как забор. Кто хочет, тот и пишет. Жаль , что ума... Можно узнать, где в Политехе недобор? Второе - рынок продаж недвижки сейчас полетит в пятую точку, освободятся люди. Им нужна работа. В интересах государства направить их в нужные специальности. Рынок труда давно должен быть управляемым процессом. Так что, дорогой офис-менеджер, будь любезна один кофе без сахара.
09:08:18 28-11-2024
Наверное потому что они ушли защищать. Или убежали, чтобы не пойти
11:47:05 28-11-2024
Работаю на оборонном предприятии. Действительно наблюдантмя дефицит кадров. Причем и рабочих специальностей и итр