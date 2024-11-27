В Госдуме заявили, что дефицит специалистов в ВПК приблизился к 400 тысячам человек

Депутат Морозов заявил, что текущая ситуация характеризуется избытком гуманитариев и нехваткой инженерных специальностей

27 ноября 2024, 20:15, ИА Амител

Патроны / Фото: Unsplash.com / Jay Rembert

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов сообщил на "правительственном часе" о недостаточной кадровой укомплектованности предприятий в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). Как сообщает "Интерфакс", по некоторым оценкам, нехватка сотрудников в ближайшее время составит уже 400 тысяч человек.

"Данностью является избыток гуманитариев и дефицит инженерных специальностей, возникший в последние десятилетия. Этот факт особенно чувствителен для предприятий ВПК", – сказал он.

В ходе мероприятия глава Минтруда Антон Котяков также подтвердил дефицит кадров на рынке труда. По его словам, на данный момент в России не хватает 2,4 млн человек. Ситуацию усложняет долгосрочный демографический тренд.