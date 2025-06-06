В Госдуме заявили, что Маск мог бы получить в России политическое убежище
Однако депутат Новиков считает, что оно ему не понадобится
06 июня 2025, 18:45, ИА Амител
Предприниматель из США Илон Маск мог бы получить в России политическое убежище. Как сообщает ТАСС, об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Комментируя конфликт предпринимателя и президента США Дональда Трампа, он отметил, что у Маска совсем "другая игра" и политическое убежище ему не потребуется.
"Хотя, если бы нуждался, Россия, конечно, могла бы его предоставить", – отметил Новиков.
По словам парламентария, отдельные разногласия останутся отдельными разногласиями. Бизнесмену вряд ли нужно возвращение команды демократов в Белый дом после следующих выборов, из-за чего стратегических целей американского лидера он будет придерживаться.
18:59:19 06-06-2025
ага щас. что он тут будет делать? строить нелетающие ракеты? таких шутов нам не нада...ну если только как инвестора
19:30:45 06-06-2025
Гость (18:59:19 06-06-2025) ага щас. что он тут будет делать? строить нелетающие ракеты?... Есть видео, как ракета Маска приземляется к специальной стойке-захвату. Зрелище завораживает! Гордость за человечество, неважно, какая страна создала.
22:41:07 06-06-2025
Гость (19:30:45 06-06-2025) Есть видео, как ракета Маска приземляется к специальной стой... это НЕ настоящая ракета, выводящая грузы на орбиту и спутники и космонавтов и пр. Это развлекаловка туристов, вы разницу понимаете?
06:58:31 07-06-2025
Гость (22:41:07 06-06-2025) это НЕ настоящая ракета, выводящая грузы на орбиту и спутник... Сам ты не настоящий! Для туристов у них есть космолет наподобие нашего бывшего «Буран». А со стойкой ракета самая настоящая, именно должна решать практические задачи освоения космоса. Сейчас добиваются стабильности, не все запуски успешны. Но идея великолепна!
08:06:54 07-06-2025
Гость (22:41:07 06-06-2025) это НЕ настоящая ракета, выводящая грузы на орбиту и спутник... главное - технологии, а если ты только вчера вышел из комы, то для тебя новость - РФ существенно уступает в технологиях другим странам
19:53:20 06-06-2025
Гость (18:59:19 06-06-2025) ага щас. что он тут будет делать? строить нелетающие ракеты?... Точно. И своих строителей самолётов и ракет хватает 😂 если бы не совок то и не было бы ни ракет ни самолётов. А ну самолётов и так своих нет
19:06:10 07-06-2025
Гость (18:59:19 06-06-2025) ага щас. что он тут будет делать? строить нелетающие ракеты?... Мог бы завод по выпуску авто сделать может электро, а может и обычных тоже
19:21:16 06-06-2025
Что за псевдо 'туча' нависла над головой богатейшего из богатеев, чтобы возникла хотя бы тень нужды в "убежище" за бугром?
19:21:32 06-06-2025
Депардье продал подаренную ему квартиру. Сказал-Россия это большой вонючий сарай и сбег отсель. Зачем еще один?
20:02:30 06-06-2025
Гость (19:21:32 06-06-2025) Депардье продал подаренную ему квартиру. Сказал-Россия это б... Так он играл в фильмах придурков, органично, как самого себя.
20:44:12 06-06-2025
Рассмешил Новиков.
08:53:48 07-06-2025
Он не идиот!
10:59:54 07-06-2025
Хаха. У них не так, как у нас - сказал слово Главному поперёк и всё пропало. Там какая-никакая демократия. Это его страна, он имеет право на собственное мнение.
11:08:47 07-06-2025
Маск не чокнутый
14:44:51 07-06-2025
Маск добродушный, может, при необходимости, всю Думу и Совфед взять на попечение.