В Госдуме заявили, что Маск мог бы получить в России политическое убежище

Однако депутат Новиков считает, что оно ему не понадобится

06 июня 2025, 18:45, ИА Амител

Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher

Предприниматель из США Илон Маск мог бы получить в России политическое убежище. Как сообщает ТАСС, об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Комментируя конфликт предпринимателя и президента США Дональда Трампа, он отметил, что у Маска совсем "другая игра" и политическое убежище ему не потребуется.

"Хотя, если бы нуждался, Россия, конечно, могла бы его предоставить", – отметил Новиков.

По словам парламентария, отдельные разногласия останутся отдельными разногласиями. Бизнесмену вряд ли нужно возвращение команды демократов в Белый дом после следующих выборов, из-за чего стратегических целей американского лидера он будет придерживаться.