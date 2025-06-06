"Он просто сошел с ума". Что известно о перепалке Дональда Трампа и Илона Маска в соцсетях
Президент США пригрозил американскому миллиардеру лишением субсидий, на что тот выступил за импичмент главе государства
06 июня 2025, 08:45, ИА Амител
Публичная перепалка в социальных сетях произошла между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском. Глава Белого дома пригрозил главе Tesla лишением госсубсидий. В ответ миллиардер высказался за импичмент американскому лидеру и его замену вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщает РИА Новости.
- 29 мая Илон Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE). Однако он пообещал, что продолжит быть другом и советником президента.
- 3 июня миллиардер раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый Трампом, назвав его "мерзостью".
Законопроект сокращает федеральные расходы, но вместе с этим дает серьезные налоговые льготы. Маск считает, что документ нивелирует итоги его работы в государственном секторе и повлечет за собой рост дефицита бюджета США.
- 5 июня американский лидер предложил больше не предоставлять компаниям Маска государственные субсидии и контракты, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета.
- В ответ глава Tesla заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуализированных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции, не публикуются из-за того, что в них фигурирует сам Трамп.
- Эту публикацию прокомментировал глава Белого дома:
"Илон был на исходе, я попросил его уйти, отобрал у него лицензию на электромобили, которая заставляла всех покупать электрические машины, которые больше никому не были нужны (он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошел с ума!" – написал Трамп.
- Со слов американского лидера, нападки со стороны бизнесмена его не беспокоят.
- Маск после предложения президента США об отмене субсидий заявил, что компания SpaceX немедленно начинает вывод космического корабля Dragon из эксплуатации.
- Кроме того, миллиардер выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
10:02:13 06-06-2025
Милые бронятся, только тешатся! :)
10:32:08 06-06-2025
Гость (10:02:13 06-06-2025) Милые бронятся, только тешатся! :)... Бронятся это как?
10:59:41 06-06-2025
Да это представление просто, никто там не ругается, для хомячков это все
11:10:24 06-06-2025
так понимаю, что трамп со своей слоновьей грацией уже всем, за океаном, поднадоел?
11:20:48 06-06-2025
от как ангичане подходят. Говно развести и скинуть трампа а уж опосля....
Опосля снова шурнуть весь бюджет пентагона украинцам
англичанка умеет получать свое всеми способами
надеюсь мы когда нибудь англию побреем под ноль а?
11:32:49 06-06-2025
а что касается Байдена то как выясняется Байден вообще не был никогда президентом
Байден умер 40 лет назад. Механическая резиновая кукла с рожей Байдена с трибун вещала
все абсолютно документы президента Байдена как выясняется липовые - подписи реального Байдена там нет. То есть сша вообще никто не управлял 5 лет. Англичанка там творила что хотела
12:15:28 06-06-2025
майор (11:32:49 06-06-2025) а что касается Байдена то как выясняется Байден вообще не бы... товарищ майор, поменьше прокопенко на рен тв смотрите и таблеточки под язык не прячьте, санитаров не обманывайте. они как лучше для вас хотят
11:33:43 06-06-2025
и его замену вице-президентом Джей Ди Вэнсом --- ну так то это неплохо, этот то туда, то сюда. сам запутался, может тоже возраст уже
14:47:16 06-06-2025
«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» — автор Николй Васильевич Гоголь.