Президент США пригрозил американскому миллиардеру лишением субсидий, на что тот выступил за импичмент главе государства

06 июня 2025, 08:45, ИА Амител

Пресс-конференция Дональда Трампа и Илона Маска в Овальном кабинете Белого дома / Фото: Evan Vucci / AP / TASS

Публичная перепалка в социальных сетях произошла между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском. Глава Белого дома пригрозил главе Tesla лишением госсубсидий. В ответ миллиардер высказался за импичмент американскому лидеру и его замену вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщает РИА Новости.

29 мая Илон Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE). Однако он пообещал, что продолжит быть другом и советником президента.

3 июня миллиардер раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый Трампом, назвав его "мерзостью".

Законопроект сокращает федеральные расходы, но вместе с этим дает серьезные налоговые льготы. Маск считает, что документ нивелирует итоги его работы в государственном секторе и повлечет за собой рост дефицита бюджета США.

5 июня американский лидер предложил больше не предоставлять компаниям Маска государственные субсидии и контракты, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета.

В ответ глава Tesla заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуализированных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции, не публикуются из-за того, что в них фигурирует сам Трамп.

Эту публикацию прокомментировал глава Белого дома:

"Илон был на исходе, я попросил его уйти, отобрал у него лицензию на электромобили, которая заставляла всех покупать электрические машины, которые больше никому не были нужны (он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошел с ума!" – написал Трамп.