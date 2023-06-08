В Госдуме заявили, что необходимости проведения мобилизации нет
При этом депутат отметил, что в мобилизационном резерве сейчас достаточно людей
08 июня 2023, 20:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о том, что сейчас в России нет необходимости проведения мобилизации. Об этом он сказал в эфире программы "Соловьев Live".
Картаполов сослался на недавние слова Дмитрия Медведева о том, что за последнее время на службу по контракту поступили 137 тысяч человек. По его информации, поток желающих заключить контракт "постоянный и неостановимый".
Депутат добавил, что в России достаточно людей в мобилизационном резерве, а цифровая система воинского учета позволит увеличить возможности.
22:40:19 08-06-2023
Кто такой Андрей Картаполов какие компании этот генерал выиграл ??? Если сам Путин заявлял что в его СВО участвуют только контрактники и ни какой мобилизации и срочников не будет...
00:45:46 09-06-2023
Вячеслав Антонович Марычев - депутат с сиськами.
07:28:53 09-06-2023
Ну так то хорошая новость. Но лучше если бы про достаточное количество гиперзвука была бы новость. А то возникают подозрения
12:10:28 09-06-2023
если честно, уже страшновато, когда говорят что чего-то не будет, то скорее всего оно будет, вопрос когда
13:32:52 09-06-2023
Не будет, так и этих верните, и орудуйте сам сами - депутаты, чиновники, а то себе бронь обеспечили.