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В Госдуме заявили, что необходимости проведения мобилизации нет

При этом депутат отметил, что в мобилизационном резерве сейчас достаточно людей

08 июня 2023, 20:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о том, что сейчас в России нет необходимости проведения мобилизации. Об этом он сказал в эфире программы "Соловьев Live". 

Картаполов сослался на недавние слова Дмитрия Медведева о том, что за последнее время на службу по контракту поступили 137 тысяч человек. По его информации, поток желающих заключить контракт "постоянный и неостановимый".

Депутат добавил, что в России достаточно людей в мобилизационном резерве, а цифровая система воинского учета позволит увеличить возможности.

Комментарии 5

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Гость

22:40:19 08-06-2023

Кто такой Андрей Картаполов какие компании этот генерал выиграл ??? Если сам Путин заявлял что в его СВО участвуют только контрактники и ни какой мобилизации и срочников не будет...

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Гость

00:45:46 09-06-2023

Вячеслав Антонович Марычев - депутат с сиськами.

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Гость

07:28:53 09-06-2023

Ну так то хорошая новость. Но лучше если бы про достаточное количество гиперзвука была бы новость. А то возникают подозрения

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Гость

12:10:28 09-06-2023

если честно, уже страшновато, когда говорят что чего-то не будет, то скорее всего оно будет, вопрос когда

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Гость

13:32:52 09-06-2023

Не будет, так и этих верните, и орудуйте сам сами - депутаты, чиновники, а то себе бронь обеспечили.

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