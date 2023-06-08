В Госдуме заявили, что необходимости проведения мобилизации нет

При этом депутат отметил, что в мобилизационном резерве сейчас достаточно людей

08 июня 2023, 20:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о том, что сейчас в России нет необходимости проведения мобилизации. Об этом он сказал в эфире программы "Соловьев Live".



Картаполов сослался на недавние слова Дмитрия Медведева о том, что за последнее время на службу по контракту поступили 137 тысяч человек. По его информации, поток желающих заключить контракт "постоянный и неостановимый".

Депутат добавил, что в России достаточно людей в мобилизационном резерве, а цифровая система воинского учета позволит увеличить возможности.