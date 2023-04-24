В Госдуме заявили, что планы Украины ударить по Москве могут быть вбросом

Депутат Журова отметила, что не "очень верит" документам, которые "неожиданно появляются"

24 апреля 2023, 20:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Достоверность документов, по которым Украина готовила атаку на Москву и Новороссийск, пока находится под вопросом. Как сообщает "Лента.ру", депутат Госдумы Светлана Журова не исключила, что они могут быть информационным вбросом.

Она отметила, что не "очень верит" документам, которые "неожиданно появляются".

"К сожалению, часто происходит, что мы распространяем какую-то недостоверную информацию, она обрастает комментариями и в итоге становится легитимной новостью. Точно ли Украина хотела это сделать? Может, она не собиралась этого делать, а это просто утку какую-то пустили", – заявила она.

Напомним, что ранее газета The Washington Post заявила о слитом в Сеть документе Пентагона, в котором утверждается, что Украина хотела нанести атаку по Москве и Новороссийскую 24 февраля. Её якобы отложили по указанию США.