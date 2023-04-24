WP: Киев разрабатывал планы нападения на Москву в феврале

Отказаться от них Украина решила по просьбе США

24 апреля 2023, 18:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украинские власти в феврале разрабатывали планы нападения на Москву. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно газете The Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Пентагона.

Согласно публикации, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров "готовиться к массовым ударам 24 февраля", в годовщину начала СВО.

Однако 22 февраля ЦРУ распространило секретный отчёт, в котором утверждалось, что по просьбе Вашингтона Киев отложил удары по российской столице.