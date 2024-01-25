В Оренбурге появился стихийный мемориал в память о летчиках сбитого Ил-76

Самолет рухнул в Белгородской области 24 января

25 января 2024, 08:30, ИА Амител

Мемориал погибшим оренбургским летчикам / Фото: телеграм-канал "Школа юных космонавтов"

Стихийный мемориал в память о погибших летчиках Ил-76 в Белгородской области появился в Оренбурге, пишет 56.orb.ru.

Мемориал образовался у памятника с самолетом Л-29 "Дельфин" у военной части в микрорайоне Авиагородок. Цветы к нему возложили руководители и курсанты оренбургской Школы юных космонавтов им. Юрия Гагарина, а также жители города и сослуживцы погибших летчиков, служивших в оренбургском военно-транспортном полку.

Ил-76 рухнул в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области. На борту было 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.