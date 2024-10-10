В Госдуме заявили, что в России не хватает кладбищ
Депутат отметила, что существует и необходимость в крематориях
10 октября 2024, 16:18, ИА Амител
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева рассказала о серьезной нехватке мест для захоронений в России. Ее слова передает "Парламентская газета".
По ее словам, по количеству крематориев на душу населения Россия значительно отстает от других стран. Действующий федеральный закон был принят еще в 1996 году и сегодня не отвечает современным требованиям.
Одной из проблем депутат назвала то, что заниматься захоронениями могут только муниципальные организации.
"То есть невозможно создание каких-то частных кладбищ, крематориев, других ритуальных объектов, невозможно привлечение в эту сферу капитала и инвестиций со стороны, помимо государственных. А между тем они очень нужны", – сказала парламентарий.
Разворотнева также отметила, что в стране существует острая потребность в крематориях. В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, до 70% погребений осуществляется именно в них.
16:27:30 10-10-2024
и что за проблема? запретить умирать - ввести огромные штрафы. как маленькие - учи вас
00:24:31 11-10-2024
Гость (16:27:30 10-10-2024) и что за проблема? запретить умирать - ввести огромные штраф... УМИРАТЬ КОНЕЧНО НАДО так уж заведено. Но надо создать предприятия по переработке трупов. изготавливать = например= МЫЛО. Или волосы для набивки подушек для сидений в авто . перед смертью запретить стричь волосы. чем длиннее тем лучше. И вопрос с кладбищами исчезнет будто его и не было.
16:27:36 10-10-2024
есть такое дело. и давно.
16:31:36 10-10-2024
широка россии.. но мест под стоянки и кладбища нет - парадокс
16:34:10 10-10-2024
Провоцирует. Щас недруги зацепятся за это. Начнется вакханалия в СМИ.
16:39:39 10-10-2024
ввести утиль сбор
16:44:48 10-10-2024
Что и тут решили погреть лапки,не так давно уже была нехватка мусороперерабатывающих заводиков,деньги выделили,освоили,а мусор так и закапываем в землю,теперь надо опять на что то придумать чтоб было что осваивать
16:47:04 10-10-2024
Вот и все... Помирать скоро уже. Ежели эти деятели влезут то капец. Захорониться не удастся
16:51:43 10-10-2024
Точно! Вот молодцы! Настоящая забота о гражданах! А я то думал...
17:17:54 10-10-2024
Гость (16:51:43 10-10-2024) Точно! Вот молодцы! Настоящая забота о гражданах! А я то дум... Всё -" по плану"😳
17:29:11 10-10-2024
Надо срочно ввести налог( "УТИЛЬСБОР") на захоронение в целях "поддержки" госбюджета.Люди " обрадуются" и станут дольше жить😛
17:56:41 10-10-2024
Тут есть люди, которые хотят вернуть социализм.
Ну вот пример, в организации кладбищ у нас социализм, вы довольны?
19:10:56 10-10-2024
Гость (17:56:41 10-10-2024) Тут есть люди, которые хотят вернуть социализм. Ну вот п... Гость, ты что то сгородил - не к селу, не к городу.
20:49:10 10-10-2024
Гость (19:10:56 10-10-2024) Гость, ты что то сгородил - не к селу, не к городу.... Что не так я сгородил? Отрасль полностью в госуправлении, как при социализме - и каков результат?
22:08:28 10-10-2024
Гость (20:49:10 10-10-2024) Что не так я сгородил? Отрасль полностью в госуправлении, ка... При социализме как раз так и проблем и не возникало,а при капитализме получите,так что это немного разные государства
23:20:14 10-10-2024
Гость (20:49:10 10-10-2024) Что не так я сгородил? Отрасль полностью в госуправлении, ка...
То, что их всех крышует ФСБ, не значит, что это госуправление 🤣