В Госдуме заявили, что в России не хватает кладбищ

Депутат отметила, что существует и необходимость в крематориях

10 октября 2024, 16:18, ИА Амител

Кресты / Фото: pxhere.com/ru/photo/673967

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева рассказала о серьезной нехватке мест для захоронений в России. Ее слова передает "Парламентская газета".

По ее словам, по количеству крематориев на душу населения Россия значительно отстает от других стран. Действующий федеральный закон был принят еще в 1996 году и сегодня не отвечает современным требованиям.

Одной из проблем депутат назвала то, что заниматься захоронениями могут только муниципальные организации.

"То есть невозможно создание каких-то частных кладбищ, крематориев, других ритуальных объектов, невозможно привлечение в эту сферу капитала и инвестиций со стороны, помимо государственных. А между тем они очень нужны", – сказала парламентарий.

Разворотнева также отметила, что в стране существует острая потребность в крематориях. В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, до 70% погребений осуществляется именно в них.