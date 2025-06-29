В Госдуме заявили, что в России не собираются блокировать YouTube
Боярский подчеркнул, что РФ была гостепрееимной для западных компаний, но разные платформы "по-разному себя повели" по экономическим и политическим причинам
29 июня 2025, 10:59, ИА Амител
YouTube в России не собираются блокировать. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
Он отметил, что YouTube никто не блокирует. Он призвал не сравнивать ситуацию с Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), поскольку она расценивается как экстремистское сообщество.
"Они по-разному реагируют - кто-то заинтересован остаться, кто-то хочет развиваться, кто-то готов был в свое время "приземлиться", открыв полномочное представительство", - сказал он.
Депутат также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что не Россия создала парниковые условия для развития всех цифровых сервисов и платформ на своей территории. По мнению Боярского, РФ была гостепрееимной для западных компаний, но разные платформы "по-разному себя повели" по экономическим и политическим причинам.
11:07:49 29-06-2025
Дада, не блокируют, а под впн работает без сбоев
11:12:16 29-06-2025
Ну это же не новость. Новость это когда: "В России собираются блокировать ютуб".
12:05:33 29-06-2025
А по-моему, он заблокирован.У меня он т очно не идет, хотя до блокировки я его много использовал, потому что только там можно было слушать классическую - оперную и симфоническую музыку без пошлых реклам, которые одуревающе заполонили экраны ТВ и Инета . У нас даже великие песни, посвященные Великой Отечественной войне, прерываются в средине песни во имя "бабла". Не знаю кому, но хочется задать вопрос кому-то, неужели ума не хватает ставить рекламу в начале песни или в концерте между песнями.Неужели мы так упали морально в 90-х, что даже песни о Родине мы прерываем рекламами.
20:26:12 29-06-2025
Горожанин. (12:05:33 29-06-2025) А по-моему, он заблокирован.У меня он т очно не идет, хотя д... Наша капитализма, она такая - навалит кучу, а потом еще долго, долго смотрит на это дерьмо, что еще можно схимичить с ним.
12:26:48 29-06-2025
Оне думают что с ютуба денюжку получат... Ни фига не получат
20:19:40 29-06-2025
Если бы не хотели блокировать ютуб, то тогда бы не замедляли скорость и не пришлось бы мучится с ВПН и расширениями по типу юбуст и прочее, и каждый раз испытывая сложности.
То обнаружена подозрительная активность (когда открыты несколько вкладок на ютубе) уверен не я один так делает, ведь хочется посмотреть всё, потому и открываю несколько вкладок, а сейчас чтобы вот так посмотреть это надо каждый раз заходить на главную страницу ютуба, найти что интересует и нажать на видео, на новой вкладке точно так же, а дальше расширение мозги насилует, мол введите капчу чтобы продолжить просмотр и ладно бы одна капча, так несколько 5-6 штук не меньше.
И пока все введешь, все нервы попортишь, а качать впн и платить за него не каждый может и хочет и то не факт что даже при оплаченном ВПН не будет сбоев.
21:43:38 29-06-2025
Радио дома под одеялом скоро слушать будем...
09:48:46 30-06-2025
Зато сколько человек сразу научились пользоваться ВПН, получив доступ ко всему, что запрещено. Правда здорово получилось, Роскомнадзор?