В Госдуме заявили, что в России не собираются блокировать YouTube

Боярский подчеркнул, что РФ была гостепрееимной для западных компаний, но разные платформы "по-разному себя повели" по экономическим и политическим причинам

29 июня 2025, 10:59, ИА Амител

Фото: Christian Wiediger / unsplash.com

YouTube в России не собираются блокировать. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.

Он отметил, что YouTube никто не блокирует. Он призвал не сравнивать ситуацию с Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), поскольку она расценивается как экстремистское сообщество.

"Они по-разному реагируют - кто-то заинтересован остаться, кто-то хочет развиваться, кто-то готов был в свое время "приземлиться", открыв полномочное представительство", - сказал он.

Депутат также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что не Россия создала парниковые условия для развития всех цифровых сервисов и платформ на своей территории. По мнению Боярского, РФ была гостепрееимной для западных компаний, но разные платформы "по-разному себя повели" по экономическим и политическим причинам.