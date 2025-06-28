В Госдуме назвали условия для оживления YouTube в России

По данным Антона Горелкина, трафик американского видеохостинга упал в РФ на треть

28 июня 2025, 21:15, ИА Амител

Иконка приложения YouTube / Фото: Nik / unsplash.com

Для оживления YouTube в России компания Google должна выполнить три условия, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"YouTube начинает медленно умирать в России технологически. И чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети", — сказал депутат.

По его данным, трафик YouTube снизился на треть и продолжает падать.

Причем замедление дало "хороший буст" развитию отечественных площадок. Парламентарий выразил надежду, что российские видеохостинги воспользуются этим "неожиданным подарком".

Ранее медиаменеджер Маргарита Симоньян заявила, что YouTube в России должен быть полностью запрещен как разносчик разного рода зараз.