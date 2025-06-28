В Госдуме назвали условия для оживления YouTube в России
По данным Антона Горелкина, трафик американского видеохостинга упал в РФ на треть
28 июня 2025, 21:15, ИА Амител
Для оживления YouTube в России компания Google должна выполнить три условия, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
"YouTube начинает медленно умирать в России технологически. И чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети", — сказал депутат.
По его данным, трафик YouTube снизился на треть и продолжает падать.
Причем замедление дало "хороший буст" развитию отечественных площадок. Парламентарий выразил надежду, что российские видеохостинги воспользуются этим "неожиданным подарком".
Ранее медиаменеджер Маргарита Симоньян заявила, что YouTube в России должен быть полностью запрещен как разносчик разного рода зараз.
22:03:21 28-06-2025
Абсолютно согласен. С буржуазной заразой надо бороться.
07:05:01 29-06-2025
Гость (22:03:21 28-06-2025) Абсолютно согласен. С буржуазной заразой надо бороться. ... Отключи себе Интернет.
22:29:51 28-06-2025
Как нафиг зараз? Каждый смотрит, что он хочет, и это можно найти не только на ютубе. На наших платформах нет столько познавательно контента, как на ютуб. С замедлением ютуба, мне кажется, что люди стали тупеть, так как у нас очень много блогеров-невежд, которым люди бесприкословно верят, что на руку власти. Я считаю ютуб, одной из самых образовательных платформ, ведь там очень много научного контента, а те кто считают его опасным, просто ищут такой контента, и он, просто, постоянно попадается им в реках,благодаря алгоритма. Эти люди, просто, не понимают как это устроено, и думают, что такой контента у всех.
23:30:48 28-06-2025
И ведь даже не краснеют...
07:13:14 29-06-2025
У меня тюбик работает... Не прям порхает, но работает без ограничений. Что со мной не так?
09:23:50 29-06-2025
Гость (07:13:14 29-06-2025) У меня тюбик работает... Не прям порхает, но работает без ог... надо было установить "Запрет Дискорт- Ютюб" и тогда бы Ютюб порхал
09:14:44 29-06-2025
Правду не задушишь не убьёшь ...
19:50:50 29-06-2025
Отечественные площадки, это что за пародия?