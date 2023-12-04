В Госдуме заявили, что в увеличении срока срочной службы нет необходимости
Высказывания на эту тему, по словам Андрея Картаполова, являются личным мнением депутата
04 декабря 2023, 18:40, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о том, что в увеличении срока срочной службы до двух лет нет необходимости. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее члены комитета ГД по обороне Виктор Соболев и Андрей Гурулев говорили о том, что продолжительность прохождения срочной службы нужно увеличить, потому что это позволит решить проблему с нехваткой призывников.
"Данные умозаключения и высказывания являются абсолютно личным и частным мнением депутатов", – сказал Картаполов.
Он добавил, что руководство комитета считает, что на данный момент необходимости в увеличении срока службы нет.
19:43:09 04-12-2023
8 марта 2022г Президент заявил, что не будет призыва резервистов и мобилизации. 21 сентября 2022г Президент объявил о мобилизации.
06:20:46 05-12-2023
Гость (19:43:09 04-12-2023) 8 марта 2022г Президент заявил, что не будет призыва резерви... Ситуация на фронте изменилась, пришлось вносить коррективы. Тебе про хохлов напомнить как они облавы устраивают и призывают вплоть до 60 лет?
21:53:24 04-12-2023
А ещё был случай. Клялся один мужчина, слово давал, что не поднимит пенсионный возраст и конституцию не перепишет ... .
22:38:21 04-12-2023
Гость (21:53:24 04-12-2023) А ещё был случай. Клялся один мужчина, слово давал, что ... И что вы считаете, что такие мелочи могут помешать избраться на 5 срок? Вы не либерал часом?
06:21:37 05-12-2023
Гость (22:38:21 04-12-2023) Гость (21:53:24 04-12-2023... Ох и. Мешков же ты шутишь) с концертами не выступаешь, дурилка картонная?
22:19:47 04-12-2023
Я, как прослуживщий 2 года, могу сказать с уверенностью, что год служить это мало. 3 месяца учебки, потом в роте 3 месяца не много напряженки, пока адаптация пройдёт, обучение военной специальности, которую дали в роте, путем учения наизусть устава. Затем дембель старшего призыва, и вторые полгода уже никто так сильно не напрягает, если со своим призывом в хороших отношениях, и дембель. Первый год пролетает как пару дней. А на второй год уже начинаешь всё осознавать, как и зачем все происходит, становишься более ответственно подходит к своим обязанностям, и в целом к жизни. Два года само то, ни больше и не меньше.
06:24:40 05-12-2023
Гость (22:19:47 04-12-2023) Я, как прослуживщий 2 года, могу сказать с уверенностью, что... Если гражданин нацелен посвятить свою жизнь военному делу, то контракт он может заключить и после года службы, совершенствуясь дальше. Если гражданин никак не настроен на армию, то для чего ему второй год? Он может принести гораздо больше пользы в обычной жизни (если с мозгами и руками, а если без, то и ВС РФ он не нужен)
07:25:49 05-12-2023
Ну хоть компенсируйте год жизни тому, кто служил 2 года. В принципе, если срочка год, через год могут мобилизовывать. А если срочка 2 года, то еще год нельзя. А через 2 года может мир наступит. Есть плюсы
09:54:08 05-12-2023
Почему если "чушь несет" обычный гражданин, то его слова считаются чуть ли не экстримискими, а когда депутат да еще и ГД то это его "частное мнение"!?