В Госдуме заявили, что в увеличении срока срочной службы нет необходимости

Высказывания на эту тему, по словам Андрея Картаполова, являются личным мнением депутата

04 декабря 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о том, что в увеличении срока срочной службы до двух лет нет необходимости. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее члены комитета ГД по обороне Виктор Соболев и Андрей Гурулев говорили о том, что продолжительность прохождения срочной службы нужно увеличить, потому что это позволит решить проблему с нехваткой призывников.

"Данные умозаключения и высказывания являются абсолютно личным и частным мнением депутатов", – сказал Картаполов.

Он добавил, что руководство комитета считает, что на данный момент необходимости в увеличении срока службы нет.