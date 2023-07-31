В Госдуме заявили о "скрытой эпидемии безотцовщины"

Речь идет о ситуации, когда отец в семье есть, но он мало уделяет времени детям

31 июля 2023, 13:58, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов рассказал о том, что в России наблюдается "скрытая эпидемия безотцовщины". Его слова передает РИА Новости.

По словам Чернышова, часто возникают ситуации, когда отец уделяет детям внимание лишь полчаса в день. Политик пояснил, что это и есть скрытая эпидемия.

"Результаты нашего опроса удручают. Мы можем констатировать эпидемию скрытой безотцовщины в России. Папа как бы есть, но папы нет. Но ведь папа должен быть путеводителем по этому сложному миру, защитником и просто лучшим другом!" – сказал политик.

Согласно данным аналитиков, чаще всего отцы объясняют такую ситуацию нехваткой времени из-за работы.