В Госдуме заявили о "скрытой эпидемии безотцовщины"
Речь идет о ситуации, когда отец в семье есть, но он мало уделяет времени детям
31 июля 2023, 13:58, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов рассказал о том, что в России наблюдается "скрытая эпидемия безотцовщины". Его слова передает РИА Новости.
По словам Чернышова, часто возникают ситуации, когда отец уделяет детям внимание лишь полчаса в день. Политик пояснил, что это и есть скрытая эпидемия.
"Результаты нашего опроса удручают. Мы можем констатировать эпидемию скрытой безотцовщины в России. Папа как бы есть, но папы нет. Но ведь папа должен быть путеводителем по этому сложному миру, защитником и просто лучшим другом!" – сказал политик.
Согласно данным аналитиков, чаще всего отцы объясняют такую ситуацию нехваткой времени из-за работы.
14:15:39 31-07-2023
Так и есть, на двух работах или на одной, но до поздна. Без выходных. А если не до поздна, то зп не хватает. Эпидемия малых зарплат или недовольных жён.
14:29:17 31-07-2023
Сеогей (14:15:39 31-07-2023) Так и есть, на двух работах или на одной, но до поздна. Без ... Все-таки это от конкретного мужчины зависит - хочет он свободные минутки с ребенком провести или в инете позависать. Важно ведь даже не количество времени, проведенное с ребенком, а его качество. Иногда десять счастливых минут с отцом запоминаются потом на всю жизнь.
14:42:28 31-07-2023
Гость (14:29:17 31-07-2023) Все-таки это от конкретного мужчины зависит - хочет он свобо... ага! самые доступные заработки в глубинке это вахта или контракт с минобороны. как вернулся через полгода и такое качество попёрло! :)
15:16:55 31-07-2023
Гость (14:29:17 31-07-2023) Все-таки это от конкретного мужчины зависит - хочет он свобо... Сытый голодного не разумеет... Какой еще интернет, не хватает время покушать, помыться и поспать... Вам же объяснили... Если у Вас все хорошо и Вам еще и хватает времени на интернет, наверное у Вас все хорошо с деньгами и с высокой долей вероятности Вы живете в Москве, где зарплаты неадекватно больше остальной России... не судите по себе
16:55:38 31-07-2023
Ярослав (15:16:55 31-07-2023) Сытый голодного не разумеет... Какой еще интернет, не хвата... Ярослав, я смотрю на таких как вы, и понимаю, что люди настолько разные….
01:14:59 01-08-2023
Ярослав (15:16:55 31-07-2023) Сытый голодного не разумеет... Какой еще интернет, не хвата... То-то мужики в глубинке запиваются. Вместо того, чтобы с детьми время провести. И все вы оправдания ищите себе. На собутыльников время всегда находите.
01:15:54 01-08-2023
Ярослав (15:16:55 31-07-2023) Сытый голодного не разумеет... Какой еще интернет, не хвата... Сам-то где сейчас сидишь? Не в интернете?
15:31:33 31-07-2023
Гость (14:29:17 31-07-2023) Все-таки это от конкретного мужчины зависит - хочет он свобо... В меньшей степени от отца, в большей - от наличия и доступности работы с НОРМАЛЬНЫМ понятным графиком и уровнем зарплаты. И чтобы в выходные не приходилось подрабатывать в такси. И это больше касается регионов...
01:19:00 01-08-2023
Гость (15:31:33 31-07-2023) В меньшей степени от отца, в большей - от наличия и доступно... Дедушка работал в колхозе, вставал летом в 4 утра, с работы возвращался вечером. Но на детей время находил. Младшую с собой брал время от времени на работу. Она это время до сих пор вспоминает, как ездила с папой по полям. Как играла тихонько в сторонке, пока он был занят.
07:34:34 01-08-2023
Сеогей (14:15:39 31-07-2023) Так и есть, на двух работах или на одной, но до поздна. Без ... Теоретикам социологии и политики эти вещи не понятны, ибо они живут в другом мире или другом мироощущении.Вышли бы в народ, да поговорили с ним. А уж для депутатов это вообще позорно - не знать,как живет электорат.Нет встреч простых избирателей с депутатами разного уровня, по крайней мере, ни разу не видел за 30 постсоветских лет таких объявлений о встрече с депутатами.Кандидаты в депутаты делали такие встречи,но это похоже было на пиар..В советские времена были депутатские группы по избирательным округам,куда входили депутаты райсовета, горсовета, крайсовета, Верховных советов РСФСР И СССР, правда, по одному на несколько округов, но всегда можно было договориться о встрече какого-либо избирателя даже с ними.Ответственно заявляю,т.к. сам был председателем депутатской группы и организовывал встречи с нашими высшими депутатами.
14:51:30 31-07-2023
ответственности не хватает всем! Хвостом помахать ума не надо - результат -дитё, а с детьми надо возиться, а не хочется. НЕт понимания того, что вложишь, то и получишь.
14:59:07 31-07-2023
А есть ещё фиктивно разведеные
15:06:56 31-07-2023
В нашей стране от данной проблемы предпочитают открещиваться или как в этой статье назвать проблему, но причины стараются умалчивать, а ведь причины кроются в развале института семьи.
15:12:00 31-07-2023
Так чем заняты современные отцы добыванием денег, чтобы семья жила хорошо. Наш папа и рад бы время проводить с нами, но работает вахтой. В регионе зарплаты низкие, а ипотека высокая. В декрете еще надо посидеть, вот и катается наш папа вместо того, чтобы чаще с ребенком время проводить - современные реали.
15:20:47 31-07-2023
Конечно такое будет,открытие они сделали!Практически все мужское население страны на вахте.Мужик нужен только для пополнения баланса на карточке.Почти все семьи рушит вахта.Мужик уже давно не хозяин в доме.
01:20:14 01-08-2023
Ури174 (15:20:47 31-07-2023) Конечно такое будет,открытие они сделали!Практически все муж... Прям тут все поголовно вахтовики отписались.
10:38:06 01-08-2023
Ури174 (15:20:47 31-07-2023) Конечно такое будет,открытие они сделали!Практически все муж... Ага, прямо все поголовно вахтовики. Только не понятно, что за "вахтовики" такие нажираются по вечерам у пивнушек.
15:21:46 31-07-2023
И очередной раз подтвердил, что дума нынешняя существует только для того, чтобы побалакать, принять, что скажут и разойтись по отпускам.
15:25:53 31-07-2023
Это, неуважаемый депутат, не "скрытая эпидемия безотцовщины", а воровство и беспредел власти и чиновников, которые посадили народ на МРОТ. Вы, депутат, попробуйте жить на 16 242 р. Потом поймете значение обозначенной вами "эпидемии". Почему вы не насыщаетесь всеми деньгами российских ресурсов и хотите, чтобы отец жил, работал и уделял внимание детям, получая 16 242 р?
15:31:24 31-07-2023
Проблемы высосана из пальца. Оглянитесь в даль времён - так было всегда. Семья крестьянина - папа вечно в поле на работе, семья пролетария - папа вечно на заводе, семья солдата или матроса, если это вообще можно семьёй назвать - папы вечно чёрте-где и могут вовсе не вернуться с работы. Всякая, типа, "элита", вечно занята развлечениями приличными/здоровыми и не очень и тоже дети без пап. Мужику во все времена вообще семья не нужна, если уж честно. А в российских условиях заведение детей и семьи это вообще пожизненный приговор к нищите. Ну и кто ж к нищите в здравом уме добровольно стремится? Да и зачем нищету плодить? Большинство российских семей своим детям могут дать только такую же нищую жизнь, как у себя, а зачем? У баб инстинкт материнства, помноженный на шаблонную зависть к подругам, которые рискнули, родили и на шею всё это повесили "счастливому" папе. Поэтому они во все времена плодятся, как крольчихи в любых условиях, не думая как с этим жить, да и современный закон на их стороне - обяжет папу в любом случае. Даже штамп счастливой голивудовской семьи: папа работает, вечно отсутсвует и содержит семью, а мама не работает и возится с детьми. Вот у госдумовцев/депутатов действительно все условия что бы плодиться и лично детьми заниматься - деньги ни за что, взятки, откаты и времени свободного полно, работать-то не надо. Но даже рни предпочитают на детей время не тратить.
16:39:18 31-07-2023
Алексей (15:31:24 31-07-2023) Вот у госдумовцев/депутатов действительно все условия что бы плодиться и лично детьми заниматься - деньги ни за что, взятки, откаты и времени свободного полно, работать-то не надо. ... Деньги, взятки, откаты просто так не даются. Чтобы место под солнцем удержать и взятки собирать нужно постоянно среди людей крутиться, идти по головам, рвать, душить и пугать. При этом быть общительным, сообразительным и иметь хорошую память. Так что не зря нам взятки и откаты несут, уж поверьте.
01:22:31 01-08-2023
Чиновник (16:39:18 31-07-2023) Деньги, взятки, откаты просто так не даются. Чтобы место под... Ну ты даешь - гордиться и хвалиться тем, что взятки берешь и откаты делаешь - это же каким дегенератом надо быть. Вор ты, вот ты кто.
15:39:45 31-07-2023
КОСКО (15:25:53 31-07-2023) Это, неуважаемый депутат, не "скрытая эпидемия безотцовщины... Да тут и 40 впритык...
15:47:03 31-07-2023
Все так стонут от нехватки работы и зарплаты в регионах, НО. Никто не говорит о безумной лени людей из них же. Мы переехали из Москвы в Рязань 4 года назад. Просто точку на карте выбрали, ни знакомых , ни друзей. Задрали Московские пробки и невозможность выехать на природу. Год работали на дядю, устроились быстро-муж в автосервис за 1 день ( зп от 65 в зависимости от сезона, я в снабжение за 2 дня (зп 55). Его сослуживцы зарабатывали в среднем 35000, потому как покурить-попить чай-отдохнуть, работу которую можно сделать за 3-4 часа делали по несколько дней, у меня на работе та же картина. Через год открыли свою мастерскую по ремонту электрои бензотехники. Проблем с зарабатыванием нет. Муж не справляется один, даём объявление, уже год не можем найти человека на зп 80-100. В сезон больше. Как слышат о работе с 9 до 7 и гарантии на работы идти не хотят. То есть нужно в носу ковыряться и при этом в 5 домой и зп как в Москве, только вот работать как в Москве не хотят. Так как у нас обслуживается много фирм, особенно строители и дорожники, знаем что у них такая же проблема (зп предлагают не меньше 80), нет людей. Конкретно в Рязанской области проблем с работой и зарплатой нет, есть проблема с ленью.
16:40:42 31-07-2023
Юлия (15:47:03 31-07-2023) Все так стонут от нехватки работы и зарплаты в регионах, НО.... Повеселила, за день нашел работу на 65 тыс. и я на 55 тыс., тоже надеюсь за один день., вы с мужем герои, тут по всей стране средняя 40000 вместе с депутатами, миллиардерами и москвичами, но мы вам верим, сочиняйте ещё.
17:07:05 31-07-2023
Гость (16:40:42 31-07-2023) Повеселила, за день нашел работу на 65 тыс. и я на 55 тыс., ... Ты идиот? Ты за сорок работаешь? Ну хорошо, может ты просто лошара. Но почему ты об остальных плохого мнения? Ну вот люди, ну люди, ну такие которые владеют квартирами и автомобилями, ездят на отдых, покупают себе технику, еду покупают не в желто-зеленом сарае, позволяют себе в рестораны ходить - они ты думаешь тоже за 40 работают?
19:52:57 31-07-2023
Гость (17:07:05 31-07-2023) Ты идиот? Ты за сорок работаешь? Ну хорошо, может ты просто ... Не кто не говорит, что все работают за сорок, конечно не все, но ваша сказка была слишком не правдоподобна.)))
18:51:01 31-07-2023
Гость (16:40:42 31-07-2023) Повеселила, за день нашел работу на 65 тыс. и я на 55 тыс., ... Вот так и рассуждают, а нам некогда было, содержать некому. Зашли на авито-позвонили-съездили-устроились. А средняя зарплата 40000-это для тех, кто работать хочет 5-2, с 9 до 17, обедом час и не тогать я на перекуре чай пью. Кто работает-тот зарабатывает. Кто не хочет-ищет причины, лишь бы не работать.
16:56:51 31-07-2023
Юлия (15:47:03 31-07-2023) Все так стонут от нехватки работы и зарплаты в регионах, НО.... В голову бы не пришло, живя в Барнауле, писать на информационных ресурсах Рязани. Зачем?
01:26:17 01-08-2023
Гость (16:56:51 31-07-2023) В голову бы не пришло, живя в Барнауле, писать на информаци... Да мало ли. Человек, может, случайно наткнулся на этот сайт и решил написать. Мне вон Калуга-форум постоянно в рекомендациях высвечивается. Никогда там не были, никого там нет. Но рекомендации упорно лезут этой Калуги. Скоро тоже начну там отвечать, похоже.
22:24:25 31-07-2023
Папам не когда уделять время детям. Папам нужно пахать, что бы детей обеспечить...
10:39:10 01-08-2023
Гость (22:24:25 31-07-2023) Папам не когда уделять время детям. Папам нужно пахать, что ... Папам интереснее пивко с друзьями потягивать, чем с детьми время проводить.
16:31:03 01-08-2023
Гость (10:39:10 01-08-2023) Папам интереснее пивко с друзьями потягивать, чем с детьми в... Разводитесь,зачем Вам такой муж?