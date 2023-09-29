В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ
В документе уточняется, что рост суммы МРОТ составит 18,5%
29 сентября 2023, 20:27, ИА Амител
Фото: amic.ru
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 2024 года в размере 19 242 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
В документе уточняется, что рост суммы МРОТ составит 18,5%. Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год вырастет до 47,7%.
Напомним, что ранее очередное повышение минимального размера оплаты труда в 2024 году анонсировал президент Владимир Путин. Он подчеркивал, что повышение окажется значительно выше уровня инфляции.
О том, на сколько увеличится МРОТ в России с 2024 года, читайте на amic.ru.
00:27:36 30-09-2023
МРОТ повышают чтобы больше налогов собирать.