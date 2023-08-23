Президент объявил, что рост будет значительно выше уровня инфляции

23 августа 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Владимир Путин анонсировал очередное повышение минимального размера оплаты труда в 2024 году. Об этом российский президент сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он подчеркнул, что рост МРОТ на этот раз будет значительно выше уровня инфляции.

О том, на сколько увеличится МРОТ в России с 2024 года, читайте на amic.ru.

1 На сколько вырастет МРОТ в России в 2024 году? На 18,5%. Такой уровень повышения Путин назвал в ходе заседания. Он также подчеркнул, что рост МРОТ будет значительно выше темпов инфляции.

2 Когда будет значительное повышение МРОТ? С 1 января 2024 года. Это традиционный срок, когда в стране индексируют минимальный размер оплаты труда.

3 Сколько сейчас составляет МРОТ в России? В 2023 году уровень МРОТ в России составляет 13 617 рублей.