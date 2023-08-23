На сколько увеличат МРОТ в России с 1 января 2024 года по поручению Путина?
Президент объявил, что рост будет значительно выше уровня инфляции
23 августа 2023, 11:45, ИА Амител
Фото: amic.ru
Владимир Путин анонсировал очередное повышение минимального размера оплаты труда в 2024 году. Об этом российский президент сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он подчеркнул, что рост МРОТ на этот раз будет значительно выше уровня инфляции.
О том, на сколько увеличится МРОТ в России с 2024 года, читайте на amic.ru.
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На сколько вырастет МРОТ в России в 2024 году?
На 18,5%. Такой уровень повышения Путин назвал в ходе заседания. Он также подчеркнул, что рост МРОТ будет значительно выше темпов инфляции.
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Когда будет значительное повышение МРОТ?
С 1 января 2024 года. Это традиционный срок, когда в стране индексируют минимальный размер оплаты труда.
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Сколько сейчас составляет МРОТ в России?
В 2023 году уровень МРОТ в России составляет 13 617 рублей.
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Каким будет МРОТ после повышения в 2024 году?
Точная сумма пока неизвестно - о ней можно будет говорить, когда повышение МРОТ утвердят документально. Но, учитывая слова Путина про 18,5%, можно сделать вывод, что с 1 января 2024 году минимальный размер оплаты труда будет составлять более 16 тысяч рублей.
11:56:30 23-08-2023
В 2023 году уровень МРОТ в России составляет 13 617 рублей.------- да ну?)) С 1 января 2023 года общероссийский МРОТ вырос до 16 242 рубля
19:26:16 23-08-2023
16 242 рубля))) просто космическая сумма)))