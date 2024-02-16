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В Госдуму внесли законопроект о списании кредитов инвалидов СВО

Положения законопроекта распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года

16 февраля 2024, 11:27, ИА Амител

Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о списании кредитов участников спецоперации, которые получили ранения или болезни во время службы и стали инвалидами второй группы. Об этом пишет "РГ"

Положения законопроекта распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Аналогичная мера уже действует в отношении инвалидов первой группы.

СВО Законопроекты

Комментарии 2

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Гость

11:24:37 16-02-2024

значит взлетит ставка для остальных

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горожанка

11:49:31 16-02-2024

правильное решение.

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