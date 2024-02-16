В Госдуму внесли законопроект о списании кредитов инвалидов СВО
Положения законопроекта распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года
16 февраля 2024, 11:27, ИА Амител
Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о списании кредитов участников спецоперации, которые получили ранения или болезни во время службы и стали инвалидами второй группы. Об этом пишет "РГ".
Положения законопроекта распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Аналогичная мера уже действует в отношении инвалидов первой группы.
11:24:37 16-02-2024
значит взлетит ставка для остальных
11:49:31 16-02-2024
правильное решение.