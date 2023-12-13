В Госдуму внесли законопроект о запрете делать аборты частным клиникам
Авторы считают, что в частных клиниках отсутствует строгий контроль за соблюдем порядка оказания медпомощи по профилю "акушерство и гинекология", а также не соблюдается "неделя тишины"
13 декабря 2023, 22:53, ИА Амител
Депутаты Заксобрания Нижегородской области внесли в Госдуму законопроект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, которые имеют право делать аборты. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на электронную базу Думы.
"Законопроектом предусмотрено исключение медицинских организаций частной системы здравоохранения из числа медицинских организаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности", – поясняется в записке.Авторы считают, что в частных клиниках отсутствует строгий контроль за соблюдением порядка оказания медпомощи по профилю "акушерство и гинекология", а также не соблюдается "неделя тишины". Кроме того, в клиниках не проводится соответствующее консультирование женщины.
В пояснительной записке также отмечается, что благодаря уменьшению случаев искусственного прерывания беременности по желанию женщины возможно увеличить рождаемость.
23:22:44 13-12-2023
Нет запрету абортов
09:19:43 14-12-2023
Гость (23:22:44 13-12-2023) Нет запрету абортов... Нас и вас ни кто не спрпашивает
00:52:40 14-12-2023
Средневековье.
08:20:40 14-12-2023
если такой закон примут, то женщины побогаче будут ездить на аборты за рубеж, хотя бы в Белоруссию, Казахстан. кому что ближе, а кто не сможет будут искать спецов по абортам здесь. А обратном результатом будут погибшие женщины фертильного возраста, осложнения после подпольных абортов. Все страны уже это проходили и нигде не было результата без потерь, ничем хорошим не закончились эти запреты
09:14:18 14-12-2023
Гость (08:20:40 14-12-2023) если такой закон примут, то женщины побогаче будут ездить на... Ну в государсвенных клиниках то можно делать...
09:24:54 14-12-2023
Гость (09:14:18 14-12-2023) Ну в государсвенных клиниках то можно делать...... Так это пока. Опять же, было предложение снизить разрешенный период до 8 недель. То есть до того срока, когда большинство только узнает о том, что они беременны. Плюсом затягивание сроков - пока дни тишины, пока консультация с психологом-попом-хреном-с-горы, а там пару анализов потеряли, и вуаля - сроки прошли. Ну и вишенкой на торте - иногда аборт в гос. клинике смахивает на узаконенные пытки.
11:57:32 14-12-2023
Гость (09:14:18 14-12-2023) Ну в государсвенных клиниках то можно делать...... а в государственных клиниках лет 14 назад у меня у подруги требовали взятку дать за то, что аборт сделают, а ни на частную клинику, ни на взятку денег не было. И пришлось ей рожать... 5 ребенка. Хотя уже пятого ребенка они с мужем не хотели, так как финансово не вытягивали. Если государство так хочет демографию поднимать, то ничего хорошего из этого не выйдет. Будут младенцев по помойкам, да в кустах находить, ведь даже бэби-боксы уже убрали, чтобы мамаши своих детей не могли подкинуть государству. Или все на скрепы ссылаются.
08:24:35 14-12-2023
Бред собачий, конечно пусть женщины рожают, только кто сможет достойно содержать в наше время троих детей с нищенской зарплатой, вот пусть жены депутатов и рожают с их бешенными зарплатами, заняться им там нечем.........Точно средневековье!
09:08:48 14-12-2023
Ждем статью за распространение, хранение и применение презервативов. А вообще ситуация страшная. Запрет абортов - это ни разу не за повышение демографии. И, к слову, что они будут делать, если все действительно начнут плодиться как не в себя? Женщины не будут работать, пособия и т.д. откуда-то надо будет брать, а откуда? Или широкими шагами рожать в поле не отходя от кассы?
09:18:42 14-12-2023
А государственной клинике нужно будет за 6 месяцев на госуслугах записываться.
12:35:35 14-12-2023
вообще не понимаю цели поднятия демографии. Зачем много и много людей? Если при скудной рождаемости людям негде работать, или работа такая , что прожить нельзя на зарплаты - только мигранты и работают за доширак, лишьбы в россии жить. У нас итак за 70 лет в три с половиной раза увеличилось население планеты - и посмотрите что случилось- сплошные катаклизмы, от перенаселения планеты страдает экология, так как потребление ресурсов увеличилось в разы. чтобы быть великой нацией , не обязательно иметь огромное население. Обеспечить достойную жизнь в муравейнике не получится. У нас хоть и огромная страна - но мест комфортных для жизни не так и много, все хотят жить или в столице , или на югах, ведь только там можно достойно заработать. Во всех других регионах люди выживают. Говорили о промышленном скачке - а яйца сейчас из Турции повезут - это как ? При таком раскладе нормальные люди размножаться не будут. Спасибо что хоть госклиникам не запретили делать аборты, но вот как они справляться будут с потоком - другой вопрос-ведь аборт на полгода не отложишь, а если будут очереди на него - сколько тогда будет нежеланных детей рождаться. И криминала в этом плане прибавится - потому что если изначально не нужен ребенок был - то он и не нужен будет и после рождения. И не каждая мамаша будет обременять себя передачей ребенка в учреждения - выкидывать будут как котят....
22:58:48 14-12-2023
Очередная лицемерная фигня против существования и развития народа. Главное не делать ни где за счет ОМС. И в статью УК по убийству внести отягчающее как аборт. И ни каких запретов.