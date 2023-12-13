В Госдуму внесли законопроект о запрете делать аборты частным клиникам

Авторы считают, что в частных клиниках отсутствует строгий контроль за соблюдем порядка оказания медпомощи по профилю "акушерство и гинекология", а также не соблюдается "неделя тишины"

13 декабря 2023, 22:53, ИА Амител

Беременная женщина / Фото: unsplash.com

Депутаты Заксобрания Нижегородской области внесли в Госдуму законопроект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, которые имеют право делать аборты. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на электронную базу Думы.

"Законопроектом предусмотрено исключение медицинских организаций частной системы здравоохранения из числа медицинских организаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности", – поясняется в записке.Авторы считают, что в частных клиниках отсутствует строгий контроль за соблюдением порядка оказания медпомощи по профилю "акушерство и гинекология", а также не соблюдается "неделя тишины". Кроме того, в клиниках не проводится соответствующее консультирование женщины.

В пояснительной записке также отмечается, что благодаря уменьшению случаев искусственного прерывания беременности по желанию женщины возможно увеличить рождаемость.