В Госдуме раскритиковали закон о запрете чайлдфри

По словам Ксении Горячевой, вместо странных запретов в стране лучше было бы обеспечить нормальный уровень жизни

28 июня 2024, 10:30, ИА Амител

Дети смотрят в окно / Фото: unsplash.com

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева раскритиковала законопроект о запрете чайлдфри – идеологии, пропагандирующей отказ заводить детей.

По словам парламентария, она никогда не сталкивалась с этим движением среди россиян. "Но вот чайлдфри-условия у нас по всей стране: ипотеки за 20%, очереди в детские сады, низкие пособия", – цитирует ее "Лента дня".

По мнению Горячевой, в России лучше было бы обеспечить нормальный уровень жизни, "а не выдумывать очередные странные запреты".

Накануне стало известно, что в РФ разрабатывают законопроект о запрете чайлдфри. Документы уже подготовлены депутатами Госдумы, однако еще будут прорабатываться экспертным сообществом.

В конце 2023 года с предложением запретить чайлдфри выступал депутат Виталий Милонов. Он отмечал, что "это противоестественная совершенно позиция потенциальных гомосексуалистов, либералов и веганов", а "любой мужик, который говорит, что жить без детей хорошо, – не мужик, а гомосек".