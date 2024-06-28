В Госдуме раскритиковали закон о запрете чайлдфри
По словам Ксении Горячевой, вместо странных запретов в стране лучше было бы обеспечить нормальный уровень жизни
28 июня 2024, 10:30, ИА Амител
Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева раскритиковала законопроект о запрете чайлдфри – идеологии, пропагандирующей отказ заводить детей.
По словам парламентария, она никогда не сталкивалась с этим движением среди россиян. "Но вот чайлдфри-условия у нас по всей стране: ипотеки за 20%, очереди в детские сады, низкие пособия", – цитирует ее "Лента дня".
По мнению Горячевой, в России лучше было бы обеспечить нормальный уровень жизни, "а не выдумывать очередные странные запреты".
Накануне стало известно, что в РФ разрабатывают законопроект о запрете чайлдфри. Документы уже подготовлены депутатами Госдумы, однако еще будут прорабатываться экспертным сообществом.
В конце 2023 года с предложением запретить чайлдфри выступал депутат Виталий Милонов. Он отмечал, что "это противоестественная совершенно позиция потенциальных гомосексуалистов, либералов и веганов", а "любой мужик, который говорит, что жить без детей хорошо, – не мужик, а гомосек".
10:46:42 28-06-2024
иш какая бурная у них деятельность - одни фигню предлагают - другие против - день прошел- з\п капнула - ляпота..............
10:47:30 28-06-2024
Ниче-ниче, щас тетеньку быстренько признают иноагентом, а закон примут. "Рассказ служанки" с каждым днем все меньше кажется посредственной антиутопией. Кстати, его еще не запретили, а то, может, и упоминать уже нельзя.
11:44:02 28-06-2024
о запрете чайлдфри – идеологии, пропагандирующей отказ заводить детей --- а что хорошего Ксения видит в этой идеологии? Запрет этой хрени не мешает работе по повышению уровня жизни. Можно делать и то и то. Одно другому не мешает. Только есть одна огромная разница, никакая Ксения, даже при помощи Байдена, не может написать в законе - всем хорошо жить и все будут хорошо жить. А вот принять закон о запрете хрени можно
11:56:37 28-06-2024
Гость (11:44:02 28-06-2024) о запрете чайлдфри – идеологии, пропагандирующей отказ завод... Ну да. Мы это уже проходили. Что вы волнуетесь, иноагент - это просто строчка в списке, ничего с вами не случится. Запрет пропаганды ЛГБТ - ой, да ничего с вами не будет, живите как хотите. И вообще мы только детей защищаем. Вот это вот как будет работать? Сказала, что не хочешь детей - штраф или в тюрьму? Не родила в 18 - принудительное оплодотворение, налог на бездетность? Я смотрю, нашим депутатам фамилия Чаушеску явно незнакома. Впрочем, пусть принимают. Больше запретов, хороших и разных. Список сегрегируемого населения неуклонно разрастается, но все еще есть люди, свято уверенные, что уж их-то это никогда не коснется.
13:34:29 28-06-2024
Гость (11:56:37 28-06-2024) Ну да. Мы это уже проходили. Что вы волнуетесь, иноагент - э... Один из приемов желающих скрыть суть, это передергивать. Вы напередергивали, может специально, а может и правда не понимаете сути. А суть в том, что вы делайте, что хотите, вы другим это не навязывайте. Хотите с одним полом, пожалуйста, нет закона, который это запрещает. Хотите без детей, тоже пожалуйста, вы это не пропагандируйте и все. Не надо передергивать
14:01:44 28-06-2024
Гость (13:34:29 28-06-2024) Один из приемов желающих скрыть суть, это передергивать. Вы ... Вы и правда так наивны, или прикидываетесь? У нас под пропаганду подводят абсолютно все. Вон, даже несуществующую организацию официально признали экстремистской. С чего бы тут все заработало иначе? И да, если ту же ориентацию навязать так просто, то почему бы не навязать ее обратно ровно тем же способом? Что, не работает? А чего бы это?
13:39:02 28-06-2024
Гость (11:56:37 28-06-2024) Ну да. Мы это уже проходили. Что вы волнуетесь, иноагент - э... иноагент - это просто строчка в списке --- если вы получаете деньги из-за рубежа, почему вы этого стесняетесь? Чувствуете косяк? А если вас назвать не иногент, а "получающий деньги из-за рубежа чисто на борьбу со злом", вас это устроит?
13:51:17 28-06-2024
Гость (13:39:02 28-06-2024) иноагент - это просто строчка в списке --- если вы получаете... Вы отстали от жизни. Иноагент это давно уже не тот, кто получает финансирование из-за рубежа. "Для целей настоящего Федерального закона под иностранным агентом понимается лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах". То есть завтра министерский клерк решит, что вы под влиянием - и вуаля, сушите весла. Я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что в такой формулировке под влияние можно вообще сферического коня в вакууме притянуть. Хоть наличие родственников за рубежом, кстати. Надеюсь, у вас там никого не имеется?
12:02:03 28-06-2024
Гость (11:44:02 28-06-2024) о запрете чайлдфри – идеологии, пропагандирующей отказ завод... Крайняя наивность думать, что запрет слова может изменить само явление.
12:04:29 28-06-2024
Гость (11:44:02 28-06-2024) о запрете чайлдфри – идеологии, пропагандирующей отказ завод... а я вот кашу манную не люблю. давайте обзовем меня лидером движения антиманка и запретим.
13:27:10 28-06-2024
Гость (12:04:29 28-06-2024) а я вот кашу манную не люблю. давайте обзовем меня лидером д... Если ваша нелюбовь никому не мешает, не любите, тем более вы же не пропагандируете не любить. Вы делайте, что хотите, вы другим это не навязывайте. Речь о запрете пропаганды, а не о запрете вам чего то не делать
13:40:39 28-06-2024
Гость (13:27:10 28-06-2024) Если ваша нелюбовь никому не мешает, не любите, тем более вы... А невозможно навязать нежелание иметь детей.
11:57:09 28-06-2024
Никто столько не думает о гомосеках, сколько госдума и Милонов. Это уже не запреты, а пропаганда какая то от него.
12:11:09 28-06-2024
Гость (11:57:09 28-06-2024) Никто столько не думает о гомосеках, сколько госдума и Милон... не зарекайтесь, у вас будут дети и внуки....
13:11:45 28-06-2024
Общество навешивает комплекс неполноценности безбрачным, бездетным, отшельникам/изгоям. Все хотят любимого человека, продолжение рода, круг общения, но не каждому дано. Многие не комплексуют и пытаются радоваться жизни на самообмане, что быть одиноким - это здорово!, круто!... принимают факт одиночества и в незавидном положении создают образ жизни достойный подражания. Стараются найти себе подобных или своим примером создают окружение, чтобы противостоять подавляющему большинству и не становиться ущербным. Образуются культы: целибат, чайлдфри, хикки.
13:45:29 28-06-2024
Гость (13:11:45 28-06-2024) Общество навешивает комплекс неполноценности безбрачным, без... А почему непременно самообман-то? Да, есть люди, для которых, внезапно, одиночная камера в тюрьме - не наказание, а благо. Есть люди, которые прекрасно работают на удаленке, и не нужны им никакие коллеги с их общением. То же самое и с продолжением рода - не для всех это самоцель. Это раз. А два - многим из тех, кто детей имеет, ей-ей, лучше бы было их не иметь. С одной стороны беда в том, что заранее ты никак не можешь узнать, действительно ли нужен тебе тот ребенок, будешь ли ты его любить, или ты просто хочешь быть "как все" - иметь семью и детей. А уже рожденного, увы, никуда не денешь. И растут эти бедные дети у родителей, которые к ним в лучшем случае равнодушны. С другой стороны маргиналы, которые рожают между делом, и чьи дети либо до сознательного возраста не доживают, либо пополняют ряды таких же маргиналов или преступников. Или, по-вашему, они тоже рожают, чтобы не быть ущербными? Вы рассуждаете, исходя из неверного посыла - что все бездетные чувствуют себя ущербными и занимаются самообманом. Вообще, по ощущениям, пожалевших о рождении ребенка гораздо больше. Другое дело, что в этом случае уже деваться некуда. И да, целибат, ровно так же как и чайлдфри - это не культы.
13:46:14 28-06-2024
Там у самих, этих баб пустобрюхих, как у дурака махорки.
14:02:11 28-06-2024
нарожать то это дело не сложное. А вот воспитать, дать образование , обеспечить квартирой. Рожайте побольше, стране нужны налогоплательщики
15:00:02 28-06-2024
Я что-то не понимаю. Ну запретят, окей, а дальше что? Все резко начнут делать их? Или те кто живет без детей тут же захочет жить с детьми?
16:58:55 28-06-2024
хочешь жить без детей -плати налог
хочешь чтоб и другие жили без детей или извращались и агитируешь - отправят валить лес
хочешь бросить жену и детей - плати или лес вали и потом плати
19:03:19 28-06-2024
Гость (16:58:55 28-06-2024) хочешь жить без детей -плати налогхочешь чтоб и другие ж... А может, вам самим куда-нибудь переехать? И строить "здоровое" общество исключительно из себе подобных?
20:27:27 28-06-2024
Гость (16:58:55 28-06-2024) хочешь жить без детей -плати налогхочешь чтоб и другие ж... ------- гость, ну при таком раскладе налог на бездетность лучший вариант!😁