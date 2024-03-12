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Пожарным и медикам хотят разрешить таранить неправильно припаркованные автомобили

Предлагается внести поправки в Уголовный и Гражданский кодексы и иные нормативные правовые акты

12 марта 2024, 16:43, ИА Амител

Пожарная машина в Барнауле / Фото: amic.ru
Пожарная машина в Барнауле / Фото: amic.ru

В Госдуму в конце апреля планируется внести законопроект, разрешающий водителям скорой помощи и пожарных машин таранить неправильно припаркованные автомобили, пишет РБК со ссылкой на депутата Сергея Колунова.

Колунов напомнил, что пожарным и сейчас разрешено таранить мешающие автомобили в случае крайней необходимости, но при этом они могут столкнуться с юридическими последствиями. А у водителей машин скорой помощи вообще нет такого права.

"Машина может часами стоять перед горящим домом, не имея возможности подъехать к нему. Итог – гибель людей и потеря имущества", – подчеркнул парламентарий.

Колунов предлагает внести поправки в Уголовный и Гражданский кодексы и иные нормативные правовые акты, которые не позволят привлекать к ответственности водителей машин скорой помощи и пожарных машин за таран автомобилей в случае крайней необходимости.

Законопроекты

Комментарии 8

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Гость

16:55:19 12-03-2024

Ну пожарным машинам понятно, а скорая после такого тарана только на эвакуаторе передвигаться сможет, кому от этого легче будет?

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Гость

16:57:56 12-03-2024

Давно пора!!!

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Гость

17:03:39 12-03-2024

Ни надо ни чего таранить. Двумя рассказами ниже про прокопьевских хлопчиков писали. Вот и пригодились пацаны. Пусть во всех городах филиалы ЮБЖ (юных борцов с жоповозками) открывают

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Гость

20:00:03 12-03-2024

Давно пора . Приняли нормативы запрещающие ночные стоянки во дворах многоэтажек, а регуляторную законную форму ещё не придали! Вот и превратились дворы не понятно во что! Одно слово - спальный район.

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Гость

20:47:42 12-03-2024

давно пора.

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Гость

22:05:25 12-03-2024

Я за!

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kuraltay-khan

08:05:33 13-03-2024

...ДАВНО пора!..

...а то некоторые аж в подъезд готовы на своём ведре с болтами въехать!..

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Гость

16:09:57 13-03-2024

Город Барнаул проспект Сибирский от улицы Шевченко до улицы Крупской заставлен автомобилями сотрудников Сбер Банка с нарушениями правил дорожного движения. Руководство Сбер Банка запретило своим сотрудникам парковаться на парковке банка в котором они работают мотивируя тем, что парковка для клиентов банка а не для сотрудников. В итоге: выезд на перекресток ограничен обзором стоящими на обочине автомобилей, на проспекте разъехаться двум легковым машинам не возможно не говоря о грузовиках, развернуться, припарковаться у собственного дома тоже не возможно. ГИБДД проезжают мимо закрывая глаза на нарушения ПДД сотрудниками банка.
Проведите расследования и установите соответствующие знаки. Жизни людей ежедневно
подвергаются опасности. Выезжая и выходя на улицу Шевченко с проспекта Сибирского со стороны Сбер Банка.

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