В Госдуму внесут законопроект о штрафах за преследование
Документ предполагает дополнение КоАП новой статьей
15 июля 2024, 09:31, ИА Амител
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение законопроект о штрафах за преследование. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ предполагает дополнение кодекса об административных правонарушениях статьей 5.612 – "Преследование".
Если в действиях злоумышленника не будет состава уголовного преступления, его оштрафуют на две тысячи рублей за первое нарушение и на три тысячи – за использование интернета. За повторные действия могут грозить 15 суток ареста.
Как считает Нилов, благодаря своевременному реагированию на сигналы о преследовании, "возможно, удастся не допустить более серьезных последствий".
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