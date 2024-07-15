В Госдуму внесут законопроект о штрафах за преследование

Документ предполагает дополнение КоАП новой статьей

15 июля 2024, 09:31, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение законопроект о штрафах за преследование. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предполагает дополнение кодекса об административных правонарушениях статьей 5.612 – "Преследование".

Если в действиях злоумышленника не будет состава уголовного преступления, его оштрафуют на две тысячи рублей за первое нарушение и на три тысячи – за использование интернета. За повторные действия могут грозить 15 суток ареста.

Как считает Нилов, благодаря своевременному реагированию на сигналы о преследовании, "возможно, удастся не допустить более серьезных последствий".