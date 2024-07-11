НОВОСТИОбщество

Доход от штрафов самокатчиков предложили направить на развитие инфраструктуры

Накануне депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о штрафах за нарушения со стороны пользователей СИМ

11 июля 2024, 10:31, ИА Амител

Женщина и электросамокаты / Фото: unsplash.com
Женщина и электросамокаты / Фото: unsplash.com

Депутат Антон Ткачев предложил направлять доход от штрафов за нарушения ПДД с использованием средств индивидуальной мобильности и велосипедов на строительство и ремонт инфраструктуры для этого транспорта.

Как пишет ТАСС, такую поправку парламентарий подготовил ко второму чтению законопроекта о штрафах для водителей электросамокатов и прочих СИМ.

Накануне в Госдуме приняли соответствующий проект в первом чтении. Он предусматривает наказания за езду в нетрезвом виде, превышение скорости, причинение вреда здоровью при ДТП и так далее.

депутаты инициативы электросамокаты

Комментарии 3

Avatar Picture
Григорий

10:47:56 11-07-2024

Сказки... Штрафы не перекроют требуемые расходы...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Конфуций

10:59:21 11-07-2024

Штраф за превышение скорости на самокате? Отсюда поподробней, как мерить будут?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Майки

21:16:39 11-07-2024

Конфуций (10:59:21 11-07-2024) Штраф за превышение скорости на самокате? Отсюда поподробней... очень просто летит сучонок на симке людей сбивает матом кроет как итог травмы.
вопрос с какой скоростью летело тело что в людей влетело?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров