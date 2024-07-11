Доход от штрафов самокатчиков предложили направить на развитие инфраструктуры

Накануне депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о штрафах за нарушения со стороны пользователей СИМ

11 июля 2024, 10:31, ИА Амител

Женщина и электросамокаты / Фото: unsplash.com

Депутат Антон Ткачев предложил направлять доход от штрафов за нарушения ПДД с использованием средств индивидуальной мобильности и велосипедов на строительство и ремонт инфраструктуры для этого транспорта.

Как пишет ТАСС, такую поправку парламентарий подготовил ко второму чтению законопроекта о штрафах для водителей электросамокатов и прочих СИМ.

Накануне в Госдуме приняли соответствующий проект в первом чтении. Он предусматривает наказания за езду в нетрезвом виде, превышение скорости, причинение вреда здоровью при ДТП и так далее.