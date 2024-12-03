В Госдуму внесут законопроект об охране здоровья человека до его рождения

Его предложат к рассмотрению весной 2025 года

03 декабря 2024, 15:50, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Весной 2025 года в Госдуму внесут законопроект о праве человека на охрану здоровья до его рождения. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Поправки к федеральному закону "Об основах охраны здоровья граждан" подготовила межфракционная группа депутатов больше года назад. Несмотря на большое число соавторов, пока документ состоит из одного абзаца. В п. 1 ст. 18 ФЗ в данный момент написано: "Каждый имеет право на охрану здоровья". Депутаты предлагают добавить к этому слова "как до, так и после рождения".

"Авторы пояснительной записки анализируют положение Конституции о том, что "права и свободы человека принадлежат каждому от рождения", но приходят к выводу, что Основной закон "не определяет ограничительного понимания начала возникновения прав человека с момента его рождения", – подчеркивают в газете.

Инициаторы заявляют, что государство де-факто охраняет здоровье нерожденных россиян: их родители могут пройти бесплатное обследование, чтобы предупредить развитие врожденных и наследственных заболеваний ребенка. А хирургия плода финансируется из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

"Отсутствие законодательного закрепления права на охрану здоровья до рождения вызывает множество проблем в юридическом, финансовом, научном и моральном аспектах сферы охраны здоровья. Налицо казус, при котором помощь ребенку до рождения оказывается, а объекта этой помощи официально не существует", – заверяют депутаты.

Однако, по словам экспертов, такие изменения могут создать правовые противоречия и поднять вопросы о конституционных правах на жизнь и здоровье.