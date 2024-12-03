В Госдуму внесут законопроект об охране здоровья человека до его рождения
Его предложат к рассмотрению весной 2025 года
03 декабря 2024, 15:50, ИА Амител
Весной 2025 года в Госдуму внесут законопроект о праве человека на охрану здоровья до его рождения. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Поправки к федеральному закону "Об основах охраны здоровья граждан" подготовила межфракционная группа депутатов больше года назад. Несмотря на большое число соавторов, пока документ состоит из одного абзаца. В п. 1 ст. 18 ФЗ в данный момент написано: "Каждый имеет право на охрану здоровья". Депутаты предлагают добавить к этому слова "как до, так и после рождения".
"Авторы пояснительной записки анализируют положение Конституции о том, что "права и свободы человека принадлежат каждому от рождения", но приходят к выводу, что Основной закон "не определяет ограничительного понимания начала возникновения прав человека с момента его рождения", – подчеркивают в газете.
Инициаторы заявляют, что государство де-факто охраняет здоровье нерожденных россиян: их родители могут пройти бесплатное обследование, чтобы предупредить развитие врожденных и наследственных заболеваний ребенка. А хирургия плода финансируется из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
"Отсутствие законодательного закрепления права на охрану здоровья до рождения вызывает множество проблем в юридическом, финансовом, научном и моральном аспектах сферы охраны здоровья. Налицо казус, при котором помощь ребенку до рождения оказывается, а объекта этой помощи официально не существует", – заверяют депутаты.
Однако, по словам экспертов, такие изменения могут создать правовые противоречия и поднять вопросы о конституционных правах на жизнь и здоровье.
"Права беременной женщины могут вступить в конфликт с правами нерожденного ребенка, потому что законодательство не даст ответа, чье право в приоритете. Это поставит под угрозу возможность проведения абортов даже по медицинским показаниям", – уверена партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.
16:26:00 03-12-2024
Ну скоро и обязанности появятся до рождения😏
16:31:44 03-12-2024
В смысле? Нет рожденного человека, пусть даже больного/недоношенного и так далее, откуда права могут взяться? Вы там догосдуритесь до того, что презервативы использованные будете призывать хоронить...
16:51:40 03-12-2024
Гость (16:31:44 03-12-2024) В смысле? Нет рожденного человека, пусть даже больного/недон...
Законотворцы давно уже не дружат с головой. Охраной здоровья живущих людей не хотят заниматься, а тут "до рождения". Осталось внести изменения об охране здоровья "до зачатия" и как следствие "после смерти".
17:27:28 03-12-2024
Подождите, подождите...! Ругаться на них!
Нужно ещё почитать этот закон!
Там вполне может оказаться, что мать и прав то на ребенка не будет иметь!...
И особенно! период, или лучше сказать момент - с которого эмбрион может считаться человеком, как будут определять? С момента соития?... Или как-то по другому?
И это ещё... Согласие на медицинское вмешательство он (эмбрион, неродившийся человек) где и когда будет давать? В утробе? Или как выйдет...?
Опять же гендер свой когда определит!?
Тут вопросов куча!...
17:38:43 03-12-2024
Хитро завуалированный запрет абортов по сути. Ни чего хорошего в этом законе нет
18:42:10 03-12-2024
Гость (17:38:43 03-12-2024) Хитро завуалированный запрет абортов по сути. Ни чего хороше... Тоже так подумала. Ну все, никакого секаса, ураа
20:46:32 03-12-2024
Да погодите. Не долго осталось. Не вечен. Никто не вечен.
09:24:34 04-12-2024
Гость (20:46:32 03-12-2024) Да погодите. Не долго осталось. Не вечен. Никто не вечен. ... Погодить можно, когда тебе 30-40 лет. Есть шанс, что не изобретут лекарство для бессмертия. А когда тебе ставят каждый день прогулы на кладбище? Как годить- то?
09:14:48 04-12-2024
Круто!! Человек еще в возможном проекте, а уже должен приносить доход жуликам.
22:20:09 04-12-2024
А если выкидыш, не дай Бог, женщину на нары?