В России захотели создать министерство секса для повышения рождаемости
С инициативой выступили пиарщики
08 ноября 2024, 21:00, ИА Амител
Агентство "Главпиар" предложило создать в России министерство секса для повышения рождаемости. Такое обращение пиарщики направили главе комитета Госдумы по защите семьи, женщин и детей Нине Останиной, пишет "Москвич Mag".
Помимо этого, маркетологи предложили с десяти часов вечера до двух ночи выключать свет и интернет, оплачивать и учитывать в стаже домашнюю работу замужних женщин, а также оплачивать за счет государства расходы россиян на первое свидание (покрывать 5 тысяч рублей на двоих) и первую брачную ночь в отеле (26,3 тысячи рублей).
Также маркетологи предлагают оплачивать бесплатные уроки верховой езды для семей, переехавших в сельскую местность.
Отметим, что агентство "Главпиар" подхватывает громкие инфоповоды и разрабатывает вирусные инициативы. Например, в октябре оно предложило мэру Москвы Сергею Собянину установить по всей столице будки для квадроберов.
21:11:11 08-11-2024
Говорят, у Дурова сто детей. Кандидат в министры.
21:31:02 08-11-2024
Кого министром сделают?
23:07:39 08-11-2024
И что это значит? заходите раздевайтесь нагинайтесь будет проникновение?
первый пошел, второй пошел.
05:40:47 09-11-2024
С инициативой выступили пиарщики-------- не перевелись еще Остапы Бендеры🤓
08:43:24 09-11-2024
Гость (05:40:47 09-11-2024) С инициативой выступили пиарщики-------- не перевелись еще О... Это следствие отмены советской психиатрии
07:55:11 09-11-2024
И замы, по аналу и минету (разогревательное направление)
11:44:05 09-11-2024
Министерство секса, а как это будет по русски?
17:53:59 09-11-2024
Меня министром.
20:32:25 09-11-2024
кто последний, тот и папа)))