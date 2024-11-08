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В России захотели создать министерство секса для повышения рождаемости

С инициативой выступили пиарщики

08 ноября 2024, 21:00, ИА Амител

Фото: charlesdeluvio / unsplash.com
Фото: charlesdeluvio / unsplash.com

Агентство "Главпиар" предложило создать в России министерство секса для повышения рождаемости. Такое обращение пиарщики направили главе комитета Госдумы по защите семьи, женщин и детей Нине Останиной, пишет "Москвич Mag".

Помимо этого, маркетологи предложили с десяти часов вечера до двух ночи выключать свет и интернет, оплачивать и учитывать в стаже домашнюю работу замужних женщин, а также оплачивать за счет государства расходы россиян на первое свидание (покрывать 5 тысяч рублей на двоих) и первую брачную ночь в отеле (26,3 тысячи рублей).

Также маркетологи предлагают оплачивать бесплатные уроки верховой езды для семей, переехавших в сельскую местность.

Отметим, что агентство "Главпиар" подхватывает громкие инфоповоды и разрабатывает вирусные инициативы. Например, в октябре оно предложило мэру Москвы Сергею Собянину установить по всей столице будки для квадроберов.

инициативы Демография

Комментарии 9

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Гость

21:11:11 08-11-2024

Говорят, у Дурова сто детей. Кандидат в министры.

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док

21:31:02 08-11-2024

Кого министром сделают?

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Лютор

23:07:39 08-11-2024

И что это значит? заходите раздевайтесь нагинайтесь будет проникновение?
первый пошел, второй пошел.

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Гость

05:40:47 09-11-2024

С инициативой выступили пиарщики-------- не перевелись еще Остапы Бендеры🤓

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ВВП

08:43:24 09-11-2024

Гость (05:40:47 09-11-2024) С инициативой выступили пиарщики-------- не перевелись еще О... Это следствие отмены советской психиатрии

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Гость

07:55:11 09-11-2024

И замы, по аналу и минету (разогревательное направление)

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Гость

11:44:05 09-11-2024

Министерство секса, а как это будет по русски?

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Musik

17:53:59 09-11-2024

Меня министром.

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Гость

20:32:25 09-11-2024

кто последний, тот и папа)))

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