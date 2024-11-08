В России захотели создать министерство секса для повышения рождаемости

С инициативой выступили пиарщики

08 ноября 2024, 21:00, ИА Амител

Фото: charlesdeluvio / unsplash.com

Агентство "Главпиар" предложило создать в России министерство секса для повышения рождаемости. Такое обращение пиарщики направили главе комитета Госдумы по защите семьи, женщин и детей Нине Останиной, пишет "Москвич Mag".

Помимо этого, маркетологи предложили с десяти часов вечера до двух ночи выключать свет и интернет, оплачивать и учитывать в стаже домашнюю работу замужних женщин, а также оплачивать за счет государства расходы россиян на первое свидание (покрывать 5 тысяч рублей на двоих) и первую брачную ночь в отеле (26,3 тысячи рублей).

Также маркетологи предлагают оплачивать бесплатные уроки верховой езды для семей, переехавших в сельскую местность.

Отметим, что агентство "Главпиар" подхватывает громкие инфоповоды и разрабатывает вирусные инициативы. Например, в октябре оно предложило мэру Москвы Сергею Собянину установить по всей столице будки для квадроберов.