В Хельсинки не захотели строить отель в форме буквы Z
Здание должно было стоять в центре города
02 марта 2025, 12:35, ИА Амител
Норвежский инвестор Артур Бухардт отказал властям Хельсинки в строительстве отеля Hilbert's Hotel в центре города согласно первоначальному проекту. Об этом со ссылкой местное издание сообщает "Газета.ru".
Отель должны были строить на набережной Хаканиеми в районе Хаканиеменранта.
"Здание должно было представлять собой огромную букву Z, которая на данный момент ассоциируется с российской символикой спецоперации на Украине", – говорится в материале.
Глава отдела городской среды мэрии Хельсинки Янне Проккола отметил, что власти рассматривают возможность корректировки проекта.
"Я вообще не вижу там никакой Z, но это в глазах смотрящего", – сказал он.
14:45:51 02-03-2025
А может фины подумали что Z" – это символ четвертой полицейской моторизованной дивизии СС в нацистской Германии ?
20:37:47 02-03-2025
На букву Х надо строить.Никто не придерётся.