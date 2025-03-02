В Хельсинки не захотели строить отель в форме буквы Z

Здание должно было стоять в центре города

02 марта 2025, 12:35, ИА Амител

Здание в форме буквы Z / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Норвежский инвестор Артур Бухардт отказал властям Хельсинки в строительстве отеля Hilbert's Hotel в центре города согласно первоначальному проекту. Об этом со ссылкой местное издание сообщает "Газета.ru".

Отель должны были строить на набережной Хаканиеми в районе Хаканиеменранта.

"Здание должно было представлять собой огромную букву Z, которая на данный момент ассоциируется с российской символикой спецоперации на Украине", – говорится в материале.

Глава отдела городской среды мэрии Хельсинки Янне Проккола отметил, что власти рассматривают возможность корректировки проекта.