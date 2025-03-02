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В Хельсинки не захотели строить отель в форме буквы Z

Здание должно было стоять в центре города

02 марта 2025, 12:35, ИА Амител

Здание в форме буквы Z / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru
Здание в форме буквы Z / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Норвежский инвестор Артур Бухардт отказал властям Хельсинки в строительстве отеля Hilbert's Hotel в центре города согласно первоначальному проекту. Об этом со ссылкой местное издание сообщает "Газета.ru".

Отель должны были строить на набережной Хаканиеми в районе Хаканиеменранта.

"Здание должно было представлять собой огромную букву Z, которая на данный момент ассоциируется с российской символикой спецоперации на Украине", – говорится в материале.

Глава отдела городской среды мэрии Хельсинки Янне Проккола отметил, что власти рассматривают возможность корректировки проекта.

"Я вообще не вижу там никакой Z, но это в глазах смотрящего", – сказал он.

забавные истории

Комментарии 2

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Гость

14:45:51 02-03-2025

А может фины подумали что Z" – это символ четвертой полицейской моторизованной дивизии СС в нацистской Германии ?

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Гость

20:37:47 02-03-2025

На букву Х надо строить.Никто не придерётся.

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