В Херсонской области в результате удара ВСУ погибли 22 человека

Еще 15 ранены

08 июня 2024, 08:30, ИА Амител

Последствия обстрела села Садовое / Фото: телеграм-канал Владимира Сальдо

ВСУ нанесли удар по селу Садовому Херсонской области, сообщил вечером 7 июня губернатор Владимир Сальдо.

Под обстрел попал местный магазин, в котором "находилось значительное количество посетителей и персонала". В общей сложности погибло 22 человека, еще 15 ранены, пять из которых в тяжелом состоянии.

В этот же день ВСУ нанесли удар по Луганску, пишет ТАСС. Средства ПВО сбили четыре из пяти ракет ATACMS, но пятая поразила два жилых дома. У одного из домов по улице Ватунина обрушился подъезд с первого по пятый этаж. В результате погибло четыре человека, ранены 57. По данным властей, всего при обстреле пострадало более 30 многоэтажек, две школы, три детсада, колледж и корпус Далевского университета.