В Херсонской области в результате удара ВСУ погибли 22 человека
Еще 15 ранены
08 июня 2024, 08:30, ИА Амител
ВСУ нанесли удар по селу Садовому Херсонской области, сообщил вечером 7 июня губернатор Владимир Сальдо.
Под обстрел попал местный магазин, в котором "находилось значительное количество посетителей и персонала". В общей сложности погибло 22 человека, еще 15 ранены, пять из которых в тяжелом состоянии.
В этот же день ВСУ нанесли удар по Луганску, пишет ТАСС. Средства ПВО сбили четыре из пяти ракет ATACMS, но пятая поразила два жилых дома. У одного из домов по улице Ватунина обрушился подъезд с первого по пятый этаж. В результате погибло четыре человека, ранены 57. По данным властей, всего при обстреле пострадало более 30 многоэтажек, две школы, три детсада, колледж и корпус Далевского университета.
"В этом подлом убийстве мирных жителей проявилась гнусная фашистская сущность Зеленского. Терактами в Херсонской области и в Луганске он сделал кровавый подарок своим так называемым покровителям, находящимся сейчас во Франции, прямо в Елисейском дворце — Макрону и другим подобным ему недостойным руководителям западных стран", — отметил Сальдо.
11:51:46 08-06-2024
Что за магазин такой, столько народу там. Странно
12:03:04 08-06-2024
123 (11:51:46 08-06-2024) Что за магазин такой, столько народу там. Странно... Ты из дальнего Востока?
17:10:06 08-06-2024
Гость (12:03:04 08-06-2024) Ты из дальнего Востока?... Из Чукотки.
16:34:42 08-06-2024
123 (11:51:46 08-06-2024) Что за магазин такой, столько народу там. Странно... да опечатка человек хотел написать жалко мало. Что вы с ним общаетесь не видите это власовец троллит вас.
12:52:51 08-06-2024
Амеры это, потому что два химарса.