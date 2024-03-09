НОВОСТИОбщество

В храме под Новосибирском почерневшая 200-летняя икона обновилась сама собой

Служители церкви к иконе не прикасались

09 марта 2024, 14:36, ИА Амител

Фото предоставлено отцом Андреем / "КП-Новосибирск"
Фото предоставлено отцом Андреем / "КП-Новосибирск"

В храме села Довольное Новосибирской области самообновилась почерневшая икона Георгия Победоносца, пишет "КП-Новосибирск".

Черную от копоти икону 15 лет назад в молитвенный дом отдал житель села Баклуши. Там она простояла 10 лет, а потом ее передали в церковь села Довольное.

Все эти годы икону не чистили – на ней было даже не разглядеть лица святых. Но со временем служители стали замечать, что на ней проявляются отдельные участки. А на днях обратили внимание, что изображение стало еще четче: появились лики Георгия Победоносца и двух святителей по бокам.

"Стало понятно, что произошло что-то необычное. Но мы ничего не делали, даже не прикасались к ней", – рассказал настоятель храма имени Сергия Радонежского в селе Довольное отец Андрей.

Священник выслал фото специалистам по иконописи. Они предположили, что икона была сделана в XIX веке переселенцами с Украины, но большой исторической ценности она не имеет, так как это обычная сельская икона.

Предполагается, что защитный слой лака иконы за годы хранения впитал копоть и пыль, но со временем сошел, оказавшись в теплом, сухом и проветриваемом помещении. Отец Андрей однако связывает самоочищение иконы с регулярными молитвами за бойцов СВО. Как отметил священнослужитель, Георгий Победоносец является покровителем воинов, и проявление его лика означает, что "наши воины под его защитой".

Новосибирская область религия

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

17:50:21 09-03-2024

Анбеливебел !

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

19:28:58 09-03-2024

В Эрмитаже тоже много картин сами собой обновились в 90-е. Бывает

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:58:41 09-03-2024

Видать плохо у них с приходом.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бартоломео

10:31:16 10-03-2024

Что там Пётр первый говорил ? Про зады и кровоточение поп ? Хе-хе

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:06:04 10-03-2024

Значит скоро победа.
Услышалы молитвы россиян.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
без комментариев

13:39:38 10-03-2024

«В самый разгар петровских реформ недовольное ими духовенство пыталось поднять против «царя-антихриста» религиозный фанатизм масс. В одной из петербургских церквей вдруг «заплакала» Богородица. Бывший на Ладожском озере царь немедленно прискакал в столицу. Он разоблачил нехитрую поповскую механику, предал организаторов «чуда» телесному наказанию и опубликовал приказ: «Приказываю, чтобы отныне Богородицы не плакали. Если же Богородицы еще заплачут маслом, зады попов заплачут кровью» (Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, ч. VIII. 1789).

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:51:06 10-03-2024

Если бы мне лет 30 назад сказали, что новостные сайты на полном серьезе будут писать такую чушь, то я бы никогда в это не поверил. Однако, завершается первая треть 21 века и этот факт становится реальностью. Глупость, дремучесть все же победила. Мои поздравления!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:27:57 10-03-2024

Гость (14:51:06 10-03-2024) Если бы мне лет 30 назад сказали, что новостные сайты на по... первая четверть

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
богомаз из кочегарки

21:04:39 10-03-2024

Гость (14:51:06 10-03-2024) Если бы мне лет 30 назад сказали, что новостные сайты на по... сажа глядя на всё происходящее жутко ругаясь покинула икону!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:40:19 10-03-2024

Заменили на фальшивку?

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров