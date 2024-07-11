В Индустриальном районе Барнаула откроют новый детсад
Его планируют достроить в декабре
11 июля 2024, 11:31, ИА Амител
Детсад на Сергея Семенова, 28 / Фото: barnaul.org
Новый детсад на 330 мест появится на улице Сергея Семенова, 28, в Барнауле, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Учреждение будет рассчитано на 330 мест и 15 групп, семь из которых – для детей от одного года до трех лет.
Объект готов уже почти на 70%. Сейчас строители занимаются устройством входных групп, крылец, монтажом перегородок, заливкой стяжек, штукатуркой стен и установкой систем отопления, вентиляции и освещения.
Завершат строительство в декабре. Стоимость работ – 566 млн рублей.
11:46:10 11-07-2024
хоть одна хорошая новость.
а то все про ужасы какие-то...
земляки плодитесь и размножайтесь!
15:28:50 11-07-2024
Какое плодитесь! Его делают не менее 5 лет. Многие уже в школу пойдут. Напишите всех подрядчиков. К 1 сентября точно не сдадут. Это будет хуже 14 поликлиники. И все это при правлении нашего мэра. Не справляетесь уйдите. Столько за вами косяков.
16:51:22 11-07-2024
Гость (15:28:50 11-07-2024) Какое плодитесь! Его делают не менее 5 лет. Многие уже в шко... а что бастрыкину не пишите?
20:06:44 11-07-2024
Гость (15:28:50 11-07-2024) Какое плодитесь! Его делают не менее 5 лет. Многие уже в шко... Должны были сдать за неделю? Али за 9 месяцев от вашего оплодотворения? Почему именно вашего?
15:55:06 11-07-2024
пока строят-сдадут.... рядом пора дом престарелых начинать делать
23:24:41 11-07-2024
А почему не пишите, что в остальных районах группы или полностью садики закрывают? Детей-то нет, основная масса молодых семей переехали в новостройки, т к там ипотека льготная. Столько денег вбухивают как-то бездумно руководящие товарищи, никакого планирования совершенно, одним днем живут, осваивают деньги. Что будет со зданиями закрывающихся садов? А с сотрудниками? Эти новые 4 сада будут переполнены, всё финансирование будет там, а в других будет недобор, сокращение и зарплата мрот. И это всё в одном городе! А мы удивляемся, что в регионах разные зарплаты... так везде у нас, все не на своих местах.