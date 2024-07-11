В Индустриальном районе Барнаула откроют новый детсад

Его планируют достроить в декабре

11 июля 2024, 11:31, ИА Амител

Детсад на Сергея Семенова, 28 / Фото: barnaul.org

Новый детсад на 330 мест появится на улице Сергея Семенова, 28, в Барнауле, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Учреждение будет рассчитано на 330 мест и 15 групп, семь из которых – для детей от одного года до трех лет.

Объект готов уже почти на 70%. Сейчас строители занимаются устройством входных групп, крылец, монтажом перегородок, заливкой стяжек, штукатуркой стен и установкой систем отопления, вентиляции и освещения.

Завершат строительство в декабре. Стоимость работ – 566 млн рублей.