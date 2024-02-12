В Индустриальном районе Барнаула снова ночью отключат воду

Для ремонта повреждения на насосной станции нужно перекрыть подачу воды

12 февраля 2024, 21:31, ИА Амител

Водопроводный смеситель / Фото: unsplash.com

"Росводоканал Барнаул" устраняет повреждение на насосной станции. Как сообщает пресс-служба компании, работы будут проходить с полуночи до 04:00 13 февраля, после чего систему начнут заполнять.

На время проведения работ холодную воду перекроют в границах: улица Трактовая, поселок Куета, проезд Южный Власихинский, Гридасова, Павловский тракт (до Бабуркина), 2-я Западная, Транзитная, 42-й Краснознаменной Бригады, Советской Армии, Малахова (от Антона Петрова до Власихинской), Новгородская, Энтузиастов (нечетная сторона), Панфиловцев, Попова (от Сергея Семенова до Трактовой).

Как объяснили в "Росводоканале", в прошедшие выходные сотрудники уже устранили на станции одно повреждение, однако из-за резкого перепада температур произошло ещё одно на другом участке водовода.

Барнаульцам, чьи дома попадают в указанную зону, принесли извинения за доставленные неудобства. Справочный телефон: 500-101.