В части Индустриального района Барнаула на ночь ограничат подачу холодной воды

Это необходимо для ремонта водовода диаметром 800 мм на насосной станции

10 февраля 2024, 20:21, ИА Амител

Водопроводный смеситель / Фото: unsplash.com

Грядущей ночью в Индустриальном районе ограничат подачу холодного водоснабжения. Как сообщает "Росводоканал Барнаул" в Telegram-канале, рабочим нужно будет провести ремонт водовода диаметром 800 мм на насосной станции – без отключения абонентов провести работы не удается.

Чтобы минимизировать неудобства для жителей района, работы будут проводить в ночное время. С 23:00 до 08:00 давление снизят в границах следующего участка: улица Трактовая, поселок Куета, проспект Южный Власихинский, Гридасова, Павловский тракт (до Бабуркина), 2-я Западная, Транзитная, 42-й Краснознаменной Бригады, Советской Армии, Малахова (от Антона Петрова до Власихинской), Новгородская, Энтузиастов (нечетная сторона), Панфиловцев, Попова (от Сергея Семенова до Трактовой).

Барнаульцев, чьи дома попадают в указанную зону, просят при необходимости сделать запасы холодной воды. В "Росводоканале" принесли извинения за доставленные неудобства. Справочный телефон: 500-101.