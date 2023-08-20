В институте имени Лисавенко рассказали о неурожае яблок в Сибири

Специалисты пояснили, что всему виной погодные условия

20 августа 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В институте имени Лисавенко заявили о том, что яблок в 2023 году поспело в два раза меньше, чем в прошлый год. Об этом сообщает "Катунь 24".

Сотрудник лаборатории селекции плодовых и ягодных культур института садоводства Сибири им. Лисавенко Елена Траско пояснила, что прошедшая зима, а также холодная весна привели к тому, что у деревьев не сформировались почки. Также есть проблемы с опылением.

На территории самого института яблоки есть, однако из-за низкого урожая объявлять сбор в этом году сотрудники не будут.