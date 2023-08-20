В институте имени Лисавенко рассказали о неурожае яблок в Сибири
Специалисты пояснили, что всему виной погодные условия
20 августа 2023, 07:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В институте имени Лисавенко заявили о том, что яблок в 2023 году поспело в два раза меньше, чем в прошлый год. Об этом сообщает "Катунь 24".
Сотрудник лаборатории селекции плодовых и ягодных культур института садоводства Сибири им. Лисавенко Елена Траско пояснила, что прошедшая зима, а также холодная весна привели к тому, что у деревьев не сформировались почки. Также есть проблемы с опылением.
На территории самого института яблоки есть, однако из-за низкого урожая объявлять сбор в этом году сотрудники не будут.
10:39:33 20-08-2023
Яблоки есть, но в этом году они темнеют и падают еще не созревшие. Похоже на какую-то плодовую болезнь.
09:33:28 21-08-2023
Гость (10:39:33 20-08-2023) Яблоки есть, но в этом году они темнеют и падают еще не созр... Похоже это опасное грибковое заболевание -монилиоз.