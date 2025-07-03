В Иркутске пациент напал с ножом на работников поликлиники

Ранены заместитель главврача и секретарь, они в тяжелом состоянии

03 июля 2025, 11:40, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Иркутске пациент напал с ножом на персонал поликлиники № 8, сообщили в пресс-службе областного управления Следкома.

Инцидент случился утром 3 июля. "Мужчина, вооруженный ножом, напал на медицинский персонал и нанес ранения двум женщинам. Пострадавшие госпитализированы. Подозреваемый задержан", — рассказали в ведомстве.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Обстоятельства произошедшего выясняют.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что пострадавшие — заместитель главврача и секретарь учреждения. Они в тяжелом состоянии.

По данным Кобзева, пациент совершил нападение с ножом и газовым баллончиком.

"Мы окажем всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. На месте находится министр здравоохранения Андрей Арсеньевич Модестов, правоохранительные и следственные органы", — написал Кобзев.