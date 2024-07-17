В Ижевске пьяный мужчина скинул 10-летнюю девочку с 17-го этажа

После этого горожанин погиб сам

17 июля 2024, 10:12, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мужчина скинул 10-летнюю девочку с 17-го этажа жилого дома в Ижевске, сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам очевидцев, инцидент случился 16 июля.

"Пьяный местный житель затащил девочку в подъезд дома по улице 10 лет Октября, поднялся с ней на один из верхних этажей, после чего выкинул ее", – говорится в сообщении.

После этого мужчина погиб сам. Полиция разбирается в произошедшем.