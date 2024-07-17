В Ижевске пьяный мужчина скинул 10-летнюю девочку с 17-го этажа
После этого горожанин погиб сам
17 июля 2024, 10:12, ИА Амител
Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Мужчина скинул 10-летнюю девочку с 17-го этажа жилого дома в Ижевске, сообщает телеграм-канал SHOT.
По словам очевидцев, инцидент случился 16 июля.
"Пьяный местный житель затащил девочку в подъезд дома по улице 10 лет Октября, поднялся с ней на один из верхних этажей, после чего выкинул ее", – говорится в сообщении.
После этого мужчина погиб сам. Полиция разбирается в произошедшем.
10:19:18 17-07-2024
Это не мужчина! Это животное. И он не погиб, а сдох как шакал.
10:44:58 17-07-2024
Стас Пле (10:19:18 17-07-2024) Это не мужчина! Это животное. И он не погиб, а сдох как шака... зачем вы так о животных?
10:20:49 17-07-2024
ЖУТЬ!!!
10:27:56 17-07-2024
бедный ребенок
11:00:39 17-07-2024
ни хрена себе - инцидент. это явное убийство
11:44:04 17-07-2024
После этого мужчина погиб сам ---- плохо что тварь легко сдохла
14:10:09 17-07-2024
Гость (11:44:04 17-07-2024) После этого мужчина погиб сам ---- плохо что тварь легко сдо... Наоборот, ну завалил бы ты его и сел в тюрьму.
Или посадили бы его и все равно бы завалили.
Как никак а он в любом случае не выжил бы.
И поверь сейчас его душа будет на земле 3 суток мучится от боли.
Затем отправится вниз жарится.
16:33:00 17-07-2024
В "Великолепном веке" паша докладывает Сулейману про расправу с высокопоставленным противником: "Утром ему отрубили руки, в обед - ноги, вечером - голову." И так спокойно, без эмоций.
22:11:48 17-07-2024
Ничего не понятно. Парню 25 и вроде бы не пил. Работал доставщиком еды, любил близких.