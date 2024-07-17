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В Ижевске пьяный мужчина скинул 10-летнюю девочку с 17-го этажа

После этого горожанин погиб сам

17 июля 2024, 10:12, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мужчина скинул 10-летнюю девочку с 17-го этажа жилого дома в Ижевске, сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам очевидцев, инцидент случился 16 июля.

"Пьяный местный житель затащил девочку в подъезд дома по улице 10 лет Октября, поднялся с ней на один из верхних этажей, после чего выкинул ее", – говорится в сообщении.

После этого мужчина погиб сам. Полиция разбирается в произошедшем.

Происшествия

Комментарии 9

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Стас Пле

10:19:18 17-07-2024

Это не мужчина! Это животное. И он не погиб, а сдох как шакал.

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Элен без ребят

10:44:58 17-07-2024

Стас Пле (10:19:18 17-07-2024) Это не мужчина! Это животное. И он не погиб, а сдох как шака... зачем вы так о животных?

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Гость

10:20:49 17-07-2024

ЖУТЬ!!!

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горожанка

10:27:56 17-07-2024

бедный ребенок

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Гость

11:00:39 17-07-2024

ни хрена себе - инцидент. это явное убийство

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Гость

11:44:04 17-07-2024

После этого мужчина погиб сам ---- плохо что тварь легко сдохла

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Котон

14:10:09 17-07-2024

Гость (11:44:04 17-07-2024) После этого мужчина погиб сам ---- плохо что тварь легко сдо... Наоборот, ну завалил бы ты его и сел в тюрьму.
Или посадили бы его и все равно бы завалили.
Как никак а он в любом случае не выжил бы.

И поверь сейчас его душа будет на земле 3 суток мучится от боли.
Затем отправится вниз жарится.

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Гость

16:33:00 17-07-2024

В "Великолепном веке" паша докладывает Сулейману про расправу с высокопоставленным противником: "Утром ему отрубили руки, в обед - ноги, вечером - голову." И так спокойно, без эмоций.

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Гость

22:11:48 17-07-2024

Ничего не понятно. Парню 25 и вроде бы не пил. Работал доставщиком еды, любил близких.

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