Труп ребенка нашли в чемодане на помойке в Перми
Возбуждено уголовное дело
12 июля 2024, 14:28, ИА Амител
Место происшествия / Кадр из видео: SHOT
Тело мальчика в возрасте примерно шести-восьми лет обнаружили в чемодане на мусорке в Перми, сообщает Shot.
Страшную находку сделал случайный прохожий.
Отмечается, что на теле ребенка обнаружены следы удушения и колото-резаные раны. Возбуждено дело по статье об убийстве малолетнего.
Ранее житель Красноярского края получил 19 лет тюрьмы за убийство шестилетней девочки топором.
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