Труп ребенка нашли в чемодане на помойке в Перми

Возбуждено уголовное дело

12 июля 2024, 14:28, ИА Амител

Место происшествия / Кадр из видео: SHOT

Тело мальчика в возрасте примерно шести-восьми лет обнаружили в чемодане на мусорке в Перми, сообщает Shot.

Страшную находку сделал случайный прохожий.

Отмечается, что на теле ребенка обнаружены следы удушения и колото-резаные раны. Возбуждено дело по статье об убийстве малолетнего.

Ранее житель Красноярского края получил 19 лет тюрьмы за убийство шестилетней девочки топором.