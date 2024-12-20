В изоляторе для военнослужащих в Якутии произошел смертельный пожар

Погибли пять человек, еще семеро попали в больницу

20 декабря 2024, 09:45, ИА Амител

Пожар / Снимок иллюстративный / Фото: amic.ru

В Якутске произошел пожар в изоляторе для военнослужащих. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу оперштаба Якутии, пять человек погибли, еще семерым потребовалась госпитализация.

Возгорание случилось минувшей ночью в здании в Вилюйском переулке. В изоляторе содержались военные, которые самовольно оставили место службы.

Семь арестантов оказались в больнице с отравлением продуктами горения. Личности погибших устанавливаются. Представители экстренных служб выясняют причину инцидента.