В изоляторе для военнослужащих в Якутии произошел смертельный пожар
Погибли пять человек, еще семеро попали в больницу
20 декабря 2024, 09:45, ИА Амител
Пожар / Снимок иллюстративный / Фото: amic.ru
В Якутске произошел пожар в изоляторе для военнослужащих. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу оперштаба Якутии, пять человек погибли, еще семерым потребовалась госпитализация.
Возгорание случилось минувшей ночью в здании в Вилюйском переулке. В изоляторе содержались военные, которые самовольно оставили место службы.
Семь арестантов оказались в больнице с отравлением продуктами горения. Личности погибших устанавливаются. Представители экстренных служб выясняют причину инцидента.
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