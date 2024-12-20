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В изоляторе для военнослужащих в Якутии произошел смертельный пожар

Погибли пять человек, еще семеро попали в больницу

20 декабря 2024, 09:45, ИА Амител

Пожар / Снимок иллюстративный / Фото: amic.ru
Пожар / Снимок иллюстративный / Фото: amic.ru

В Якутске произошел пожар в изоляторе для военнослужащих. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу оперштаба Якутии, пять человек погибли, еще семерым потребовалась госпитализация.

Возгорание случилось минувшей ночью в здании в Вилюйском переулке. В изоляторе содержались военные, которые самовольно оставили место службы.

Семь арестантов оказались в больнице с отравлением продуктами горения. Личности погибших устанавливаются. Представители экстренных служб выясняют причину инцидента.

Пожары Происшествия

Комментарии 2

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Грыша

12:15:27 20-12-2024

Гауптвахта что ль?

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Гость

13:22:41 20-12-2024

Изолятор-крематорий.

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