По словам Владислава Вакаева, купание в пруду может закончиться трагедией

05 июня 2023, 14:16, Антон Дегтярев

Купальщики в парке "Изумрудный" / Фото: Barnaul22

Барнаульцам запрещено купаться в пруду в парке "Изумрудный", потому что водоём не предназначен для этого. Вода там неподходящего качества, рядом нет спасателя, поэтому купание может закончиться трагедией. К тому же функция у пруда исключительно декоративная. Об этом amic.ru рассказал руководитель парка Владислав Вакаев.

Барнаульцы массово полезли купаться в пруду барнаульского парка "Изумрудный" с 4 июня – когда на улице установилась жаркая погода. И это несмотря на то, что плавать в пруду официально запрещено.

Сейчас в "Изумрудном" пытаются решить проблему с купальщиками, рассказал Владислав Вакаев. Для посетителей устанавливают таблички "Купаться запрещено", также действует охрана, но "пруд большой и сдержать людей получается с трудом", отметил Вакаев.

Руководство парка сейчас пишет письма в правоохранительные органы с просьбой патрулировать парк и не допускать в водоём "желающих окунуться людей".

"Проблема есть, надеюсь на общественный резонанс. Нужно, чтобы люди поняли, что купаться там нельзя, и объяснили это своим детям. Водоём, предназначенный для купания, должен соответствовать определённым санитарным нормам. Там должен быть определённый состав воды, она должна хлорироваться, должен спасатель сидеть и так далее. Пруд же никогда не был предназначен для купания. Функция здесь декоративная, поэтому лезть туда – грубое нарушение правил общественного порядка. Это может быть опасно, ведь никто за вами не следит. В случае чего спасатель на помощь не придёт", – сказал Вакаев.

Руководитель "Изумрудного" призвал барнаульцев использовать для купания специально предназначенные для этого места и учреждения и не купаться в не предназначенных для этого водоёмах.

Кроме того, Вакаев отметил, что часто в пруду купаются не только люди. Многие несознательные граждане моют там своих собак, что является грубейшим нарушением санитарных норм. Сейчас проблема с собачниками решается, отметил руководитель парка. А как именно, можно прочитать здесь. Если же принимаемые меры будут недействительными, в парке могут и полностью запретить выгул собак.

Кстати, в первые жаркие выходные, 3-4 июня, жители Барнаула купались не только в "Изумрудном", но и в Оби. Посмотреть, как они справлялись с жарой, можно здесь.