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Руководитель парка "Изумрудный" объяснил, почему барнаульцам нельзя купаться в пруду

По словам Владислава Вакаева, купание в пруду может закончиться трагедией

05 июня 2023, 14:16, Антон Дегтярев

Купальщики в парке "Изумрудный" / Фото: Barnaul22
Купальщики в парке "Изумрудный" / Фото: Barnaul22

Барнаульцам запрещено купаться в пруду в парке "Изумрудный", потому что водоём не предназначен для этого. Вода там неподходящего качества, рядом нет спасателя, поэтому купание может закончиться трагедией. К тому же функция у пруда исключительно декоративная. Об этом amic.ru рассказал руководитель парка Владислав Вакаев.

Барнаульцы массово полезли купаться в пруду барнаульского парка "Изумрудный" с 4 июня – когда на улице установилась жаркая погода. И это несмотря на то, что плавать в пруду официально запрещено.

Сейчас в "Изумрудном" пытаются решить проблему с купальщиками, рассказал Владислав Вакаев. Для посетителей устанавливают таблички "Купаться запрещено", также действует охрана, но "пруд большой и сдержать людей получается с трудом", отметил Вакаев.

Руководство парка сейчас пишет письма в правоохранительные органы с просьбой патрулировать парк и не допускать в водоём "желающих окунуться людей".

"Проблема есть, надеюсь на общественный резонанс. Нужно, чтобы люди поняли, что купаться там нельзя, и объяснили это своим детям. Водоём, предназначенный для купания, должен соответствовать определённым санитарным нормам. Там должен быть определённый состав воды, она должна хлорироваться, должен спасатель сидеть и так далее. Пруд же никогда не был предназначен для купания. Функция здесь декоративная, поэтому лезть туда – грубое нарушение правил общественного порядка. Это может быть опасно, ведь никто за вами не следит. В случае чего спасатель на помощь не придёт", – сказал Вакаев.

Руководитель "Изумрудного" призвал барнаульцев использовать для купания специально предназначенные для этого места и учреждения и не купаться в не предназначенных для этого водоёмах.

Кроме того, Вакаев отметил, что часто в пруду купаются не только люди. Многие несознательные граждане моют там своих собак, что является грубейшим нарушением санитарных норм. Сейчас проблема с собачниками решается, отметил руководитель парка. А как именно, можно прочитать здесь. Если же принимаемые меры будут недействительными, в парке могут и полностью запретить выгул собак.

Кстати, в первые жаркие выходные, 3-4 июня, жители Барнаула купались не только в "Изумрудном", но и в Оби. Посмотреть, как они справлялись с жарой, можно здесь.

Погода Парк "Изумрудный" Благоустройство лето

Комментарии 34

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Гость

14:17:00 05-06-2023

бесполезно им объяснять

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Гость

14:22:35 05-06-2023

НАДО ШТРАФОВАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Бомж

14:23:34 05-06-2023

она должна хлорироваться," В Оби кто хлорирует?

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Гость

14:36:30 05-06-2023

Бомж (14:23:34 05-06-2023) она должна хлорироваться," В Оби кто хлорирует?... Многие почему-то забывают, что в Оби и в других реках/озерах вода ничем не чище. Однако, пляжи городские полны народа, и никто не брезгует, видимо.

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Элен без ребят

15:15:23 05-06-2023

Гость (14:36:30 05-06-2023) Бомж (14:23:34 05-06-2023) она должна хлорироваться," ... а еще некоторые забывают, что в оби вода проточная, да.

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Гость

15:17:42 05-06-2023

Бомж (14:23:34 05-06-2023) она должна хлорироваться," В Оби кто хлорирует?... И вообще в Оби вода проточная, в отличие от стоячей воды в парке

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Гость

15:56:41 05-06-2023

Гость (15:17:42 05-06-2023) Бомж (14:23:34 05-06-2023) она должна хлорироваться," ... А в озерах, прудах вода проточная?

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Гость

16:07:08 05-06-2023

Бомж (14:23:34 05-06-2023) она должна хлорироваться," В Оби кто хлорирует?... вы сравнили реку с прудиком, где вода застаивается

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Гость

14:30:09 05-06-2023

кто утонет, тот больше купаться не будет

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Гость

14:31:36 05-06-2023

Сухой фонтан поставьте в парке. Отличная штука в жаркий день.

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Гость

14:40:21 05-06-2023

Посадите спасателя, другие меры не помогут.

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Гость

14:51:05 05-06-2023

Гость (14:40:21 05-06-2023) Посадите спасателя, другие меры не помогут. ... Лучше наряд полиции. И штрафовать особо непонятливых!!!

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Гость

14:47:01 05-06-2023

Патрули, вышки и оградить колючей проволокой, лучше под напряжением

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Гость

15:00:26 05-06-2023

Все, кто пишет про воду в Оби и сравнивает её с водой в парке, не видя разницы, вы правда не понимаете разницы? Обская вода намного чище, хоть и загрязнена инертными частицами, глиной, песчаной взвесью, но она инсолируется (солнечный ультрафиолет убивает бактерии), она холоднее и количество мусора, попадающего в реку, на 1 куб.м. воды несоизмеримо меньше, чем в парке с собаками, бомжами и писающими детишками.

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Гость

15:17:25 05-06-2023

Гость (15:00:26 05-06-2023) Все, кто пишет про воду в Оби и сравнивает её с водой в парк... А самое главное, что Обь это не стоячий водоём и там вода не цветёт. А питается она от двух чистейших рек, которые наполняются горной водой. И сравнивать Обь с парковым прудом это большая глупость

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Гость

15:59:10 05-06-2023

Гость (15:17:25 05-06-2023) А самое главное, что Обь это не стоячий водоём и там вода не... Глупость - думать, что в Оби вода чистая. Это река, где полно гельминтов, стоков канализации и прочего.

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Гость

18:58:05 05-06-2023

Гость (15:59:10 05-06-2023) Глупость - думать, что в Оби вода чистая. Это река, где полн... Про поля фильтрации слышали что нибудь?

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Гость

19:05:43 05-06-2023

Гость (15:59:10 05-06-2023) Глупость - думать, что в Оби вода чистая. Это река, где полн... Глупость сравнивать миллионы кубометров протекающей воды и растворенные в ней бытовые нечистоты с небольшим прудом, в который ходит по маленькому сотня детей в день. Ключевое слово здесь "концентрация"

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Гость

15:57:56 05-06-2023

Гость (15:00:26 05-06-2023) Все, кто пишет про воду в Оби и сравнивает её с водой в парк... О, да, она такая "чистая". Туда же все отходы и канализация сливается, с кладбищ вода туда же попадает.

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Элен без ребят

15:14:27 05-06-2023

да кто вменяемый там купаться будет? в воде натуральная помойка, которую устроили быдло- отдыхающие и их отпрыски. бычки (не рыба), бутылки... там мимо гулять противно, а не то что в воду лезть. нужна охрана и огромные штрафы! бросил бутылку- заплати 50тр. по другому, увы, со свиньями никак.

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Гость

16:08:59 05-06-2023

Элен без ребят (15:14:27 05-06-2023) да кто вменяемый там купаться будет? в воде натуральная пом... обидно и грустно за ИЗУМРУДНЫЙ...столько вбухано средств, сил, ДУШИ...и опять тупое быдло все портит. введите штрафы!

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Гость

15:14:51 05-06-2023

А вдруг там коклюш.

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Гость

15:15:15 05-06-2023

Раньше купались на свой страх и риск и в случае чего, никто жаловаться не бежал во все инстанции, еще можно было от родителей поджопников наполучать, за то что лезешь куда не надо. А теперь это всё до первого нахлебавшегося или подхватившего какую-нибудь инфекцию. Свою дитятку никто воспитывать не будет... оно же ребёнок. Зато полетят письма в прокуратуру и иже с ними. Поэтому надо штрафовать если таблички читать не умеют.

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КМС по плаванию

15:16:16 05-06-2023

Слабоваты аргументы. Перед лицом такой жары выбор или нарантирован тепловой удар или небезопасные воды... конечно выберешь воду! Лучше трусы какие-нибудь дежурные заведите чтоб голяком не лазить!

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Олег

15:46:02 05-06-2023

Душь и раздевалка - 500р 15 мин. Биотуалеты ставят. Ставьте биодуш.

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Гость

15:48:58 05-06-2023

Расскажите господину Вакаеву, что в старые добрые времена, еще до того как парк был взят в аренду Тулиным и после презентован Вакаеву, в жаркие дни в пруду всегда купались дети. Да и взрослые, нет нет да в 40 градусную жару окунались. И никаких табличек, штрафов и заборов и вышек со спасателями там не было. Вода в пруд подавалась обычная. Никто ее не хлорировал. Ни кишечной палочки, ни инфекционных заболеваний из пруда никто домой не принёс. Да, и рыба в пруду водилась! Запретительными мерами проблему не решить. В духе времени, поставьте лучше шезлонги, зонты, определите зону для купания, делайте ежедневный анализ воды, наймите человека с навыками оказания первой помощи утопающим и продавайте билеты в эту зону. И людей порадуете и денег заработаете.

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Гость

16:47:44 05-06-2023

Гость (15:48:58 05-06-2023) Расскажите господину Вакаеву, что в старые добрые времена, е... Скорее всего этим и закончится. Для этого и оставлен водоём на месте кладбища. Так что вперёд, купаться!

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Гость

15:58:36 05-06-2023

А питается она от двух чистейших рек, которые наполняются горной водой... прочитала прослезилась горжусь

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Гость

16:21:53 05-06-2023

Гость (15:58:36 05-06-2023) А питается она от двух чистейших рек, которые наполняются го... Да, тоже смешно.

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Гость

19:00:22 05-06-2023

Гость (16:21:53 05-06-2023) Да, тоже смешно.... Кто Чулышманом не запивал, тому не понять

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Гость

16:36:33 05-06-2023

в пруду в стоячей воде надо развести живность которая будет пожирать весь био мусор - раков хотя бы развести или мальков чебаков Тогда и цвести ничего не будет

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Гость

17:04:22 05-06-2023

Дешевле всё-таки поставить пост полиции и штрафовать (опять доход в бюджет), глядишь через пару-месяцев отобьют тягу к окунаниям

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Алекс

18:18:30 05-06-2023

Если купаться исключительно в отведенных для этого местах, то для всех желающих места не хватит.

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Гость

13:11:57 06-06-2023

А еще в парке надо питомник волкособов построить

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