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Что такое сигнал "Ковёр" и в каких случаях его объявляют?

Предупреждение является чрезвычайным — оно описано в федеральных правилах использования воздушного пространства РФ

28 февраля 2023, 15:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сегодня, 28 февраля, СМИ сообщили, что над Санкт-Петербургом объявили сигнал "Ковёр". Он является чрезвычайным и описан в федеральных правилах использования воздушного пространства РФ. Объясняем, в каких ситуациях он подаётся. 

Когда объявляют сигнал "Ковёр"

Согласно пункту 176 постановления правительства РФ "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации", сигнал "Ковёр" объявляют в следующих случаях:

  • при незаконном пересечении государственной границы РФ;
  • при применении оружия и боевой техники ВС РФ по воздушному судну-нарушителю;
  • при появлении в воздушном пространстве неопознанных воздушных судов и "других материальных объектов".

Что необходимо делать при объявлении сигнала "Ковёр"

Отмечается, что "Ковёр" требует немедленной посадки или вывода из района всех воздушных судов, которые находятся в воздухе. Исключение – лишь военные самолёты и суда, которые заняты в задачах поиска и спасения.

Комментарии 1

  • Уже принимает, судя по карте. А что за самолёт, за которым столько людей следят, вылетел из Москвы в Брюссель?
    28 февраля, Гость   Ответить
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