Что такое сигнал "Ковёр" и в каких случаях его объявляют?

Предупреждение является чрезвычайным — оно описано в федеральных правилах использования воздушного пространства РФ

28 февраля 2023, 15:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сегодня, 28 февраля, СМИ сообщили, что над Санкт-Петербургом объявили сигнал "Ковёр". Он является чрезвычайным и описан в федеральных правилах использования воздушного пространства РФ. Объясняем, в каких ситуациях он подаётся.

Когда объявляют сигнал "Ковёр"

Согласно пункту 176 постановления правительства РФ "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации", сигнал "Ковёр" объявляют в следующих случаях:

при незаконном пересечении государственной границы РФ;

при применении оружия и боевой техники ВС РФ по воздушному судну-нарушителю;

при появлении в воздушном пространстве неопознанных воздушных судов и "других материальных объектов".

Что необходимо делать при объявлении сигнала "Ковёр"

Отмечается, что "Ковёр" требует немедленной посадки или вывода из района всех воздушных судов, которые находятся в воздухе. Исключение – лишь военные самолёты и суда, которые заняты в задачах поиска и спасения.