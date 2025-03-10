В каких социальных учреждениях Барнаула отключат воду 12 марта?

Все они будут работать в прежнем режиме

10 марта 2025, 15:14, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E

В Барнауле из-за реконструкции водопровода в рамках модернизации проекта "Меланжист Алтая" вечером 11 марта у части жителей краевой столицы отключат воду. "Перекроют" клапаны уже с 22 часов и до 6 утра 12 марта. У другой части горожан отключения продлятся до 22 вечера. Рассказываем, как будут работать социальные учреждения в Барнауле в это время.

В каких социальных учреждениях отключат воду?

Административные здания:

– ул. Фурманова, 81, 81а;

– Павловский тракт, 41–83а, 50-58;

– ул. Целинная, 1–11, 2–2д;

– ул. Новороссийская, 138, 138а, 138б, 138б/1, 138в, 140;

– ул. Заринская, 1–1е, 2–8;

– ул. Автотранспортная, 39–41г.

Пониженное давление будет наблюдаться в границах улиц: ул. Сельскохозяйственная – ул. Автотранспортная – ул. Новороссийская – Павловский тракт – пр. Строителей – ул. Советская – ул. Мира – ул. Промышленная – ул. Партизанская – ул. Чернышевского – ул. Чкалова – пр. Социалистический – ул. Песчаная – ул. Силикатная – ул. Власихинская – ул. Фурманова.

И как они тогда будут работать?

В период проведения работ образовательные учреждения продолжат свою деятельность, будет изменена маршрутизация больных в стационары, поликлиники будут принимать пациентов в обычном режиме.

А по каким адресам вообще отключат воду?

Узнать, где отключат воду, можно в нашем материале по ссылке.