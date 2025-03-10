В каких социальных учреждениях Барнаула отключат воду 12 марта?
Все они будут работать в прежнем режиме
10 марта 2025, 15:14, ИА Амител
В Барнауле из-за реконструкции водопровода в рамках модернизации проекта "Меланжист Алтая" вечером 11 марта у части жителей краевой столицы отключат воду. "Перекроют" клапаны уже с 22 часов и до 6 утра 12 марта. У другой части горожан отключения продлятся до 22 вечера. Рассказываем, как будут работать социальные учреждения в Барнауле в это время.
В каких социальных учреждениях отключат воду?
Административные здания:
– ул. Фурманова, 81, 81а;
– Павловский тракт, 41–83а, 50-58;
– ул. Целинная, 1–11, 2–2д;
– ул. Новороссийская, 138, 138а, 138б, 138б/1, 138в, 140;
– ул. Заринская, 1–1е, 2–8;
– ул. Автотранспортная, 39–41г.
Пониженное давление будет наблюдаться в границах улиц: ул. Сельскохозяйственная – ул. Автотранспортная – ул. Новороссийская – Павловский тракт – пр. Строителей – ул. Советская – ул. Мира – ул. Промышленная – ул. Партизанская – ул. Чернышевского – ул. Чкалова – пр. Социалистический – ул. Песчаная – ул. Силикатная – ул. Власихинская – ул. Фурманова.
И как они тогда будут работать?
В период проведения работ образовательные учреждения продолжат свою деятельность, будет изменена маршрутизация больных в стационары, поликлиники будут принимать пациентов в обычном режиме.
А по каким адресам вообще отключат воду?
Узнать, где отключат воду, можно в нашем материале по ссылке.
17:32:51 10-03-2025
Лучше бы про больницы без воды упоминули.
17:40:39 10-03-2025
Гость (17:32:51 10-03-2025) Лучше бы про больницы без воды упоминули.... "упомИнули"... Лучше бы вы в школе русскому языку внимание уделяли... Ну либо читали много книжек...