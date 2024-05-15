В каких странах на майских праздниках отдыхали жители Алтая?

Аналитики МегаФона проанализировали турпоток абонентов

15 мая 2024, 12:12, ИА Амител

Туристы. Путешествие / Фото предоставлено МегаФоном

Аналитики МегаФона изучили данные абонентов в роуминге и определили популярные направления отдыха жителей Алтайского края на майских праздниках. В целом в 2024 году количество россиян, выбравших заграничный отдых, увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Путешественники стали отдавать предпочтение странам Азии и Африки, в то время как интерес к Южной Америке и странам СНГ несколько снизился.

Туристы Алтайского края второй год подряд чаще всего выбирают Казахстан (47% от общего турпотока региона), но его популярность снизилась на 8%.

Второе место занимает Турция (12%), популярность которой выросла на 43%. Замыкает тройку лидеров Таиланд (4% туристов). Также востребованы были Таджикистан (3%), Киргизия (3%) и Абхазия (3%).

В целом наиболее популярным направлением среди россиян стала Турция. Количество туристов в этой стране выросло на 12% по сравнению с прошлым годом. Второе место занимает Белоруссия, где число поездок осталось на уровне 2023 года и увеличилось лишь на 1%.

Тройку лидеров замыкает Казахстан, хотя его популярность снизилась на 14% за год. В пятерку наиболее востребованных направлений также попали Объединенные Арабские Эмираты (+19%) и Грузия (+20%).

Страны Азии демонстрируют наилучшие показатели роста турпотока, который увеличился в полтора раза. Наиболее востребованные направления:

Таиланд (прирост 54%);

Китай (+93%);

Южная Корея (+19%) ;

Мальдивские острова (+9%).

Во Вьетнаме количество российских туристов выросло втрое, что позволило ему войти в пятерку лидеров азиатского направления.

Спрос на отдых в Африке значительно возрос, и лидером предпочтений стал Египет. В эти майские праздники количество россиян там увеличилось на 37% по сравнению с прошлым годом. Также популярностью пользовались Марокко (+60%), Сейшельские острова (+24%) и ЮАР (+49%).

Туристический поток в Европу остался практически неизменным, увеличившись всего на 1%. Однако, например, Италия, продемонстрировала рост количества туристов из России на 15%. Также на 28% увеличилось количество поездок во Францию и на 16% – в Испанию.

Произошло некоторое снижение интереса российских туристов к странам СНГ и Южной Америки: их число в майские праздники сократилось на 3% и 4% соответственно.