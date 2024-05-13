Жители Алтая устанавливают на дачах интернет и системы умного дома

Об этом говорят данные аналитиков "МегаФона"

13 мая 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KQttt

Дача. Технологии / Фото: gpointstudio / freepik.com

В апреле жители России в 1,5 раза чаще стали покупать товары для умного дома. Втрое вырос спрос на роутеры ­в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В преддверии дачного сезона чаще покупают наушники, электронные книги и автомобильные аксессуары. Данные основаны на продажах в объединенной розничной сети компаний "МегаФон" и Yota*.

Продажи систем для умного дома в апреле выросли на 43% в денежном эквиваленте и на 54% – в количественном. В прошлом месяце наиболее популярными были смарт-розетки, метеостанции, датчики движения, температуры и влажности.

Помимо москвичей, системы умного дома часто берут жители Новосибирской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга и Самарской области.

В начале сезона загородного отдыха заметно увеличился спрос на планшеты и электронные книги (прирост 18%). Среди востребованных брендов – российская марка Topdevice*, корейская – Samsung* и различные китайские производители.

Также россияне стали покупать проводные наушники на 16% чаще, чем в прошлом сезоне.

Для жителей Алтайского края доступность интернета становится все более важным аспектом комфорта за городом. В апреле в регионе увеличился спрос на роутеры на 73%, а на мобильные роутеры с SIM*-картой – на 52%. Возросли продажи аксессуаров для авто: держателей для гаджетов – на 60%, автомобильных зарядок – на 19%. Жители стали на 40% чаще приобретать наушники, а продажи портативных колонок увеличились вдвое.

"Мы отмечаем повышенный интерес покупателей к категории товаров умного дома, а также к различной портативной технике, которая традиционно пользуется спросом в преддверии дачного периода. Помимо сезонности, на это повлияло и значительное расширение ассортиментного ряда, представленного на отечественном рынке", – поясняет директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

Аналогичное исследование аналитики "МегаФона" проводили накануне 8 марта. Тогда специалисты отметили, что россияне вместо смартфонов стали чаще дарить смарт-часы, фитнес-браслеты и умные колонки. Также среди популярных подарков прекрасной половине были беспроводные наушники.

*Yota (Йота"); Topdevice ("Топдевайс"); Samsung ("Самсунг"); SIM ("сим").

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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