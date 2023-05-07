Пока врачи борются за жизнь писателя, правоохранители ищут организаторов и исполнителей преступления

07 мая 2023, 16:20, ИА Амител

Захар Прилепин / Фото: страница Прилепина во "ВКонтакте"

Захара Прилепина 7 мая вывели из медикаментозного сна. Об этом сообщила его пресс-секретарь. А губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о том, в каком состоянии находится писатель после совершенного на него покушения

Между тем правоохранители продолжают поиск организаторов и исполнителей преступления. Уже есть задержанные.

О том, в каком состоянии сейчас Захар Прилепин и кого задержали по подозрению в покушении, – в материале amic.ru.

1 В каком состоянии находится Захар Прилепин после покушения? Прилепин находится в стабильном состоянии, сообщил в своём Telegram-канале Глеб Никитин. "О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании, по словам врачей, его состояние стабильное, настроение бодрое", – написал нижегородский губернатор. О том, что Прилепин бодр, сообщила журналистам и его пресс-секретарь Елизавета Кондакова. "В бодром расположения духа, насколько это возможно в данной ситуации", – цитирует собеседника ТАСС После покушения Прилепина с переломами обеих ног доставили в областную клиническую больницу им. Семашко. Врачи оценивали состояние пострадавшего как тяжёлое. Операция, которую провели писателю, прошла успешно, после чего его ввели в медикаментозный сон. Сейчас Прилепина уже вывели из этого состояния.

2 Кого задержали по подозрению в покушении? По горячим следам правоохранители задержали уроженца Украины Александра Пермякова. Мужчину 1993 рождения обнаружили неподалёку от лесного массива рядом с местом покушения. Сообщается, что подозреваемый признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По его собственным словам, именно он привёл дистанционно в действие взрывное устройство. Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что на родине Пермяков был ранее судим по ч. 2 ст. 187 УК ("Разбой, совершённый по предварительному сговору группой лиц"). Задержанный находится под стражей, у него взяты смывы с рук и одежды для проведения необходимых экспертиз.

3 Как продвигается расследование? Сразу после происшествия в Нижегородской области объявили план "Перехват". Все подозрительные автомобили задерживают и досматривают. Кроме того, причастных к покушению ищут в Москве и Подмосковье. Сотрудники МВД и ФСБ установили адреса нескольких квартир, где могли проживать другие подозреваемые. Правоохранителям также известно, в какой квартире могли изготовить взрывное устройство. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт"). На месте происшествия работают сотрудники центрального аппарата ведомства, а также специалисты Главного управления уголовного розыска МВД России. Ход расследования взяла на свой контроль Генеральная прокуратура России. В качестве одной из версий следователи рассматривают месть украинских спецслужб за деятельность Прилепина в Донбассе: с 2016-го по 2018 год он был замкомандира батальона ополчения ДНР.

4 Что произошло? 6 мая автомобиль, в котором ехал Захар Прилепин, был подорван. Покушение произошло в посёлке Пионерском, рядом с лесным массивом на правом берегу реки Керженец. От населённого пункта до ближайшего большого города – Нижнего Новгорода – 54 км. Изначально предполагалось, что бомбу заложили в машину. Но затем выяснилось, что взрывное устройство находилось на пути следования автомобиля. Его привели в действие дистанционно. Сообщается, что мощность взрыва составила 2 кг в тротиловом эквиваленте. Автомобиль разорвало на две части и перевернуло. На месте взрыва образовалась глубокая воронка. В результате теракта погиб водитель и охранник Захара Прилепина – 27-летний Александр Шубин. Сам Прилепин выжил, его экстренно госпитализировали.

5 Как российские власти отреагировали на покушение? В Кремле пока не комментируют происшествие, подчёркивая, что ждут более подробной информации от правоохранительных органов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в произошедшем США. По её словам, Вашингтон "создал из киевского режима ещё одну террористическую ячейку". Того же мнения придерживается и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что это уже не первое покушение на россиян, в котором подозревают украинские власти. "Эти теракты ставили целью запугать и уничтожить тех, кто говорит правду", – написал Володин в своём Telegram-канале Также телеграмму Прилепину направил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он назвал покушение "подлым нападением нацистских экстремистов" и подчеркнул, что такие действия "не останутся безнаказанными".