Да, Захар Прилепин жив. Но в каком он состоянии – непонятно. Ряд российских СМИ сообщает, что в тяжёлом.

При этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что "Захар в порядке".

По данным ТАСС, писатель получил ранение ног. Его госпитализировали.

"Там борьба за жизнь идёт. Предварительно – травматическая ампутация, но уточняют", – добавил друг пострадавшего Анатолий Шарин, сообщает ngs.ru.

Обновлено в 17:29

Прилепин в результате взрыва получил переломы и сотрясение мозга, утверждает источник РИА Новости в силовых структурах.