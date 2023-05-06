Машина писателя Прилепина взорвалась в Нижнем Новгороде: что об этом известно?
Российские СМИ сообщили о взрыве машины, в которой ехал писатель Захар Прилепин
06 мая 2023, 17:28, Анастасия Бичакова
Автомобиль Audi, в котором ехал российский писатель и член партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Захар Прилепин, взорвался в Нижнем Новгороде в субботу, 6 мая.
Amic.ru собрал всё, что известно о происшествии к этому часу.
Что Прилепин делал в Нижегородской области?
Что стало причиной взрыва?
Взрыв произошёл в результате активации взрывного устройства, находившегося под капотом автомобиля.
По предварительной информации, устройство могли запустить дистанционно.
Машину после взрыва перевернуло, под ней – на дороге – образовалась воронка диаметром 1,5 метра и глубиной 0,7 метра, подчёркивает "Российская газета".
Обновлено в 17:28
В Нижегородской области объявили план "Перехват" после покушения на Прилепина, сообщают СМИ. Также возбуждено уголовное дело.
Кто мог подстроить взрыв?
Точно пока неизвестно.
"Надо ждать информацию от правоохранительных органов", – сказал РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.
При этом ответственность за покушение взяла на себя организация "Атеш", военное движение украинцев и крымских татар, подчёркивают "Вести".
Жив ли Захар Прилепин?
Да, Захар Прилепин жив. Но в каком он состоянии – непонятно. Ряд российских СМИ сообщает, что в тяжёлом.
При этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что "Захар в порядке".
По данным ТАСС, писатель получил ранение ног. Его госпитализировали.
"Там борьба за жизнь идёт. Предварительно – травматическая ампутация, но уточняют", – добавил друг пострадавшего Анатолий Шарин, сообщает ngs.ru.
Обновлено в 17:29
Прилепин в результате взрыва получил переломы и сотрясение мозга, утверждает источник РИА Новости в силовых структурах.
Был ли с Прилепиным кто-то ещё?
Да, с Прилепиным были его водитель и дочь. Девочка вышла из машины за несколько минут до взрыва, отмечается в Telegram-канале военкора Семёна Пегова.
Её успели высадить, выгрузив вещи.
А что с водителем Прилепина?
Водитель Прилепина погиб.
"Очень жаль, что погиб Саша "Злой", водитель (это позывной), очень близкий для нас человек был", – выразил соболезнования помощник писателя Дмитрий Кузнецов. Об этом пишут "Аргументы и Факты".
23:27:04 06-05-2023
хороший человек с позывным "злой"....
12:09:31 07-05-2023
Продолжение мрачного списка... Ждём дальше?