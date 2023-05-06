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Машина писателя Прилепина взорвалась в Нижнем Новгороде: что об этом известно?

Российские СМИ сообщили о взрыве машины, в которой ехал писатель Захар Прилепин

06 мая 2023, 17:28, Анастасия Бичакова

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

Автомобиль Audi, в котором ехал российский писатель и член партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Захар Прилепин, взорвался в Нижнем Новгороде в субботу, 6 мая.

Amic.ru собрал всё, что известно о происшествии к этому часу.

1

Что Прилепин делал в Нижегородской области?

Прилепин был в "семейной поездке" в селе Пионерском Нижегородской области, рассказали "Интерфаксу" в экстренных службах.
2

Что стало причиной взрыва?

Взрыв произошёл в результате активации взрывного устройства, находившегося под капотом автомобиля.

По предварительной информации, устройство могли запустить дистанционно.

Машину после взрыва перевернуло, под ней – на дороге – образовалась воронка диаметром 1,5 метра и глубиной 0,7 метра, подчёркивает "Российская газета".

Обновлено в 17:28

В Нижегородской области объявили план "Перехват" после покушения на Прилепина, сообщают СМИ. Также возбуждено уголовное дело.

3

Кто мог подстроить взрыв?

Точно пока неизвестно.

"Надо ждать информацию от правоохранительных органов", – сказал РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом ответственность за покушение взяла на себя организация "Атеш", военное движение украинцев и крымских татар, подчёркивают "Вести".

4

Жив ли Захар Прилепин?

Да, Захар Прилепин жив. Но в каком он состоянии – непонятно. Ряд российских СМИ сообщает, что в тяжёлом.

При этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что "Захар в порядке".

По данным ТАСС, писатель получил ранение ног. Его госпитализировали.

"Там борьба за жизнь идёт. Предварительно – травматическая ампутация, но уточняют", – добавил друг пострадавшего Анатолий Шарин, сообщает ngs.ru.

Обновлено в 17:29

Прилепин в результате взрыва получил переломы и сотрясение мозга, утверждает источник РИА Новости в силовых структурах.

5

Был ли с Прилепиным кто-то ещё?

Да, с Прилепиным были его водитель и дочь. Девочка вышла из машины за несколько минут до взрыва, отмечается в Telegram-канале военкора Семёна Пегова.

Её успели высадить, выгрузив вещи.

 
6

А что с водителем Прилепина?

Водитель Прилепина погиб.

"Очень жаль, что погиб Саша "Злой", водитель (это позывной), очень близкий для нас человек был", – выразил соболезнования помощник писателя Дмитрий Кузнецов. Об этом пишут "Аргументы и Факты".

7

Что говорит жена Прилепина?

Жена Прилепина рассказала о постоянных угрозах писателю. При этом она заявила сотрудникам полиции, что в последнее время не было "ничего из ряда вон выходящего", пишет Telegram-канал Baza.
Происшествия чрезвычайное происшествие

Комментарии 2

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Вася

23:27:04 06-05-2023

хороший человек с позывным "злой"....

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Евгений

12:09:31 07-05-2023

Продолжение мрачного списка... Ждём дальше?

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