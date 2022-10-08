Повреждены два пролета. Что известно о подрыве грузовика на Крымском мосту? Видео

Утром 8 октября на Крымском мосту подорвали грузовик. По предварительной информации, трое человек погибли. Одновременно произошло возгорание на железнодорожном мосту — загорелся состав. Частично обрушились два пролёта моста, судоходная арка не повреждена.

В этом видео amic.ru собрал всю информацию, которая известна о происшествии на данный час.