Повреждены два пролета. Что известно о подрыве грузовика на Крымском мосту? Видео
Взрыв произошёл утром 8 октября — следователи уже установили владельца автомобиля
8 октября 2022, 21:25
Утром 8 октября на Крымском мосту подорвали грузовик. По предварительной информации, трое человек погибли. Одновременно произошло возгорание на железнодорожном мосту — загорелся состав. Частично обрушились два пролёта моста, судоходная арка не повреждена.
В этом видео amic.ru собрал всю информацию, которая известна о происшествии на данный час.
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